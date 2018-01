Ford divulga segundo video curto do Mustang para as redes sociais

Esportivo mais vendido do mundo, o Mustang está chegando ao Brasil pela primeira vez após 50 anos de história no mercado - Foto: Ford Brasil

A Ford divulgou hoje o segundo vídeo da série de “teasers” criados para celebrar o lançamento do Mustang 2018 no Brasil. Com 9 segundos de duração, a produção mostra detalhes dos pneus Michelin e das rodas esportivas de 19 polegadas do modelo GT Premium, personalizadas com o famoso emblema do cavalo. É possível ver também os poderosos freios Brembo que equipam a versão.

O vídeo foi ao ar hoje nos canais da marca no Instagram (https://www.instagram.com/fordbrasil/) e no Facebook (https://www.facebook.com/FordBrasil/).

Esportivo mais vendido do mundo, o Mustang está chegando ao Brasil pela primeira vez após 50 anos de história no mercado.