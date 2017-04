A Ford celebra o "Dia do Mustang" como marco da primeira venda do modelo em 17 de abril de 1964, em Nova York, nos Estados Unidos. E, para comemorar a data, lançou um presente para os fãs do Mustang em todo o mundo: um “ringtone” com o ronco do modelo 2018, que pode ser baixado gratuitamente neste link.

A atração permite usar o som poderoso do motor V8 em aparelhos Android ou iPhone. O "mimo" vem com uma reprodução do rugido do novo sistema de válvula ativa de escapamento, que torna o toque do celular mais divertido até nas chamadas indesejadas.

Para captar o som, os engenheiros da Ford instalaram microfones em um Mustang 2018 com a válvula ativa de escapamento no modo “Pista”, acelerando até 249 km/h. Essa opção é a que faz o carro liberar sua potência sonora máxima.

Oferecida no Mustang GT V8, a válvula ativa de escapamento permite ao motorista selecionar quatro modos de som, que vão de um ronronar discreto a um rugido empolgante. O sistema usa válvulas ativas para criar uma variedade infinita de sons usando a configuração do escapamento, a rotação do motor e a velocidade do veículo, além de silenciadores mais largos e ressonadores especiais.

“O sistema de escapamento com válvula ativa dá ao motorista uma experiência sonora que complementa o prazer de dirigir o Mustang. É uma sensação que você pode sentir e ouvir”, explica Carl Widmann, engenheiro-chefe do Mustang.

Dia do Mustang

Na data de 17 de abril se comemora o “Dia Nacional do Mustang” nos Estados Unidos, uma homenagem ao lançamento do carro que marcou a “Feira Mundial de Nova York”, em 1964. Henry Ford II, Lee Iacocca, responsável pelo projeto, e toda a equipe da Ford participaram do evento, realizado simultaneamente à apresentação do Mustang em todos os distribuidores do país. Sucesso imediato, ele vendeu de cara 22.000 unidades.

Já no primeiro de mercado, o Mustang somou 400 mil unidades e deu origem à categoria “pony car” nos EUA. Agora, como modelo global, amplia a sua fama como ícone da indústria automotiva mundial.

