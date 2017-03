Ford avança no Brasil na redução do consumo de água para produzir veículos

A Ford vem trabalhando no País para usar somente água reciclada na produção de seus veículos. A empresa já obteve resultados expressivos de redução do consumo de água, com economia de 61% de 2000 a 2015. Na fábrica de Camaçari, na Bahia, a meta de redução do consumo de água por carro produzido foi superada em 2016, chegando a 2,23 m³ por unidade.

O complexo de São Bernardo do Campo, em São Paulo, reduziu o consumo de água ao longo dos últimos cinco anos em 35,8%, o que representa uma economia de 863.700 m³, ou seja, 863 milhões de litros.

Na fábrica de motores e transmissões de Taubaté, no Vale do Paraíba, interior paulista, a utilização de água reciclada dos processos industriais permite o abastecimento de um lago existente na unidade. Além da qualidade ambiental, funciona como um abrigo para aves selvagens que passam pela região em ciclo migratório, além de outras espécies que habitam o local.

Várias ações de redução de consumo também estão previstas para a unidade de Camaçari ao longo deste ano, como o reuso de água nas torres do sistema de ar comprimido e nos banheiros, que deverá gerar economia equivalente ao consumo de 372 famílias com quatro pessoas no período um ano. "Trabalhamos com metas bem definidas para a redução do consumo por veículo produzido, usando a melhor tecnologia e práticas disponíveis", diz Edmir Mesz, supervisor de Qualidade Ambiental da Ford América do Sul.

Em São Bernardo, uma das ações implementadas com objetivo de melhoria contínua no uso racional da água em seus processos de manufatura foi a otimização da água de descarte dos processos da pintura. Ela é armazenada no tanque de coagulação, um reservatório com capacidade para 1,3 milhão de litros. Esta água de reúso é tratada por meio de bombeamento e utilizada em serviços satélites ao processo principal, tais como a limpeza das grades das cabines de pintura, lavagem de empilhadeiras e teste de infiltração de água em todos os automóveis e caminhões produzidos.

Este processo permite ainda completar com água de reúso os quatro reservatórios do sistema de combate a incêndio, que somados totalizam 5,4 milhões de litros. Paralelamente, a unidade de São Bernardo possui três reservatórios que são abastecidos com a captação de água de chuva. A "água de incêndio" tem uso praticamente diário devido às rotinas de testes das instalações de sistemas de combate a incêndio.

A "Iniciativa de Gerenciamento de Água" da Ford, iniciada em 2000, vem introduzindo novas tecnologias e práticas em suas fábricas no mundo, visando a soluções sustentáveis para o uso racional. São realizadas desde ações de grande porte, como mudanças no processo de usinagem de componentes com quantidade mínima de óleo, até a adoção de hábitos mais simples, como a lavagem a seco da frota de veículos.

