Ford apresenta pela primeira vez o Mustang GT Premium para o mercado brasileiro e anuncia o início da sua pré-venda

O esportivo teve uma grande renovação no design, que valoriza a essência da sua personalidade, com interior inteiramente atualizado e um surpreendente painel digital totalmente configurável e esportivo - Divulgação

A Ford realizou uma grande apresentação para anunciar a chegada do Mustang no Brasil, na versão GT Premium com o motor V8 5.0. Com 466 cv, este é o modelo mais poderoso da linha do esportivo mais emblemático do mundo. Lançado praticamente junto com os Estados Unidos, trazendo novo design e repleto de tecnologia e conectividade, o Ford Mustang 2018 terá o início de vendas antecipadas a partir de 11 de dezembro em um site exclusivo com diversas informações sobre o produto.

No evento contou com a presença da imprensa e convidados no Jockey Club de São Paulo, o presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, ressaltou a importância deste lançamento para a Ford no Brasil.

“A Ford tem uma habilidade única de combinar a grandeza da sua história com foco no futuro e o Mustang é um carro que resume tudo isso. Este é o momento certo de trazer ao Brasil tudo o que o Mustang oferece”, disse. “O Mustang ocupa um lugar especial no coração da Ford: ele simboliza a nossa paixão pela liberdade, nossa paixão pela aventura e nossa paixão pela inovação.”

O Mustang 2018 é considerado pela imprensa internacional como o melhor de todos os tempos. O esportivo teve uma grande renovação no design, que valoriza a essência da sua personalidade, com interior inteiramente atualizado e um surpreendente painel digital totalmente configurável e esportivo.

A linha está sendo lançada nos Estados Unidos, Europa e China. O Mustang ganha as ruas brasileiras no primeiro trimeste do próximo ano, trazendo a versão mais imponente da série.

“O Mustang tem potência que desperta grandes emoções e também representa o que a Ford tem de mais avançado em tecnologia. Ele combina desempenho e tecnologias de assistência com alto padrão de segurança. É fruto do trabalho dedicado e da paixão de todo o time da Ford por automóveis”, afirmou Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Governamentais, Comunicação e Estratégia da Ford América do Sul.





Conheça o Mustang GT Premium V8 5.0

O Mustang GT Premium é um ícone da linha global do esportivo voltado à performance. Ele é equipado com o poderoso propulsor V8 5.0 de 466 cv e transmissão sequencial de 10 velocidades com acionamento por borboletas no volante. Além do desempenho e ronco marcante dessa versão V8, que desperta paixão nos entusiastas do mundo inteiro, o Mustang 2018 traz um design ainda mais arrojado e imponente.

Entre outros itens, o Mustang conta com saídas exclusivas de ar no capô, conjunto óptico único e exclusivo em LED, com as lendárias luzes de assinatura de três barras na dianteira e na traseira, rodas esportivas de 19 polegadas com acabamento preto brilhante, aerofólio traseiro e um recurso exclusivo: luzes de cortesia nos retrovisores que projetam a imagem do ícone no chão. Outras informações sobre o veículo serão divulgadas mais próximo do lançamento.

A pré-venda do Mustang será feita por um site exclusivo, onde os interessados poderão se inscrever para ser os primeiros proprietários do lote inicial, em unidades limitadas. A partir da opção de pré-reserva do Mustang, o cliente terá um atendimento exclusivo por meio de um serviço de concierge, que vai orientá-lo sobre as condições comerciais e detalhes técnicos do produto. O lote inicial limitado contará ainda com um presente especial e exclusivo, preparado para os apaixonados por este ícone.

As primeiras unidades do veículo devem ser entregues aos proprietários no final do primeiro trimestre de 2018.

Lançamento aguardado

A primeira apresentação do Mustang no Brasil foi realizada num evento digno do legado e da tradição do esportivo, com a presença da imprensa de todos os segmentos, mídias sociais, empresários e celebridades.

O veículo foi exibido na pista principal do Jockey Club, em meio a uma tropa de cavalos puro-sangue, simbolizando a origem do seu nome emprestado da raça nativa do Oeste americano. Vários Mustangs desfilaram no hipódromo, com destaque para um modelo vermelho dirigido pelo ator Rodrigo Lombardi. Um dublê simulou a sua chegada, lançado em rapel de um helicóptero.

O ator comandou a parte social da festa de lançamento para cerca de 300 convidados. Fã de automóveis, o astro destacou a experiência de dirigir o Mustang pela primeira vez em solo brasileiro. “Foi uma sensação incrível”, resumiu Lombardi.

O Mustang é lendário. Símbolo de liberdade, foi imortalizado no cinema e na televisão em mais de 3.800 produções, protagonizando cenas memoráveis ao lado de grandes astros. Agora, assume esse protagonismo também no mercado brasileiro.