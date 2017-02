Ford apresenta o novo Expedition 2018, Suv grande com muita tecnologia

O modelo faz parte do plano da Ford de lançar cinco novos utilitários esportivos na América do Norte nos próximos quatro anos – incluindo o EcoSport – para ampliar a sua liderança no segmento / Divulgação/Assessoria

A Ford apresentou o Expedition 2018 que chega ao mercado norte-americano no segundo semestre com novo design e tecnologias inéditas na categoria. O maior utilitário esportivo da marca tem espaço para oito passageiros e traz inovações como motor EcoBoost, transmissão automática de 10 marchas, câmera de 360 graus, central Wi-Fi e recarregador sem fio para celulares, além de mais de 40 recursos de assistência para o motorista.

O lançamento do Expedition contou com uma ação especial, que teve a participação de Sean Lee, jogador do Dallas Cowboys, um dos principais times de futebol americano dos EUA. Ele entregou o primeiro Expedition para o bombeiro Garret Rice, que adotou quatro crianças de um abrigo junto com a esposa e os dois filhos.

O modelo faz parte do plano da Ford de lançar cinco novos utilitários esportivos na América do Norte nos próximos quatro anos – incluindo o EcoSport – para ampliar a sua liderança no segmento. Desde 2014, os utilitários esportivos aumentaram de 32,6% para quase 40% a sua participação no mercado total dos EUA.

Potente e leve

Com carroceria de liga de alumínio e chassi de aço de alta resistência, o SUV ganhou robustez e reduziu em mais de 130 kg o peso total. A segunda e terceira fileira de bancos com rebatimento automático dão mais flexibilidade à cabine, que também conta com o maior teto solar panorâmico do segmento. Um sistema de prateleira ajustável no porta-malas facilita a acomodação de bagagem.

O novo Expedition tem motor 3.5 EcoBoost com sistema auto start-stop de série e nova transmissão automática de 10 velocidades. Conta também com um novo sistema de gerenciamento de terreno que permite escolher seis modos de direção: normal; esporte; reboque; econômica; grama, neve ou areia; e lama. O diferencial eletrônico com escorregamento limitado aumenta a capacidade off-road nos modelos com tração 4WD Inteligente.

Assistência e conectividade

Um dos itens exclusivos do SUV no segmento é o estacionamento automático com câmara de 360 ??graus. Ele oferece ainda assistência de manutenção na faixa, piloto automático adaptativo com stop-and-go, sistema de frenagem automática com detector de pedestres, alerta de ponto cego e assistente de engate de reboque.

O Expedition também é o primeiro veículo da Ford a contar com sistema de recarga sem fio para dispositivos móveis, em uma almofada no console central, além de ponto de acesso Wi-Fi com capacidade para até 10 dispositivos simultâneos num raio de 50 metros.

O sistema SYNC 3 com conexão para Apple CarPlay e Android Auto agrega novos recursos, como partida, travamento, destravamento, localização e acesso remoto a informações do veículo, usando o SYNC Connect e o FordPass. O sistema de entretenimento permite acessar a TV a cabo de casa nas telas dos encostos de cabeça traseiros ou em dispositivos portáteis.

Os passageiros de todas as fileiras tem acesso a energia em quatro tomadas de 12 volts, seis pontos de carga USB e uma tomada de 110 volts distribuídos na cabine. Para completar, há o sistema de som de altíssima qualidade com 12 alto-falantes B&O PLAY.

