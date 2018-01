Ford apresenta novos Mustang Bullitttm, Edge St e Ranger no salão de Detroit

O novo Edge ST tem características avançadas de dirigibilidade e frenagem - Divulgação

A Ford apresentou três grandes novidades durante a coletiva de imprensa realizada neste domigo, 14, no Salão Internacional de Detroit 2018, nos EUA. Um dos grandes destaques é o Mustang BullittTM de terceira geração – em edição limitada comemorativa do 50º aniversário do filme clássico “Bullitt”, de Steve McQueen. Estreiam também o novo Edge ST, o primeiro SUV tunado pela Ford Performance (divisão de carros de alto desempenho da marca) e a Nova Ranger, esta exclusiva para o mercado americano.

O novo Ford Mustang BullittTM, apresentado no evento pela atriz Molly McQueen, neta de Steve McQueen, será lançado em meados do ano nos EUA e é equipado com um motor V8 5.0 especialmente calibrado com potência de mais de 480 cv e torque de 569 Nm, chegando à velocidade máxima de 262 km/h. Veja aqui o vídeo de lançamento. O Mustang GT 1968 original que estrelou o premiado filme “Bullitt” com Steve McQueen também faz parte da mostra da Ford no salão, dando fim a um mistério de 40 anos sobre o paradeiro do carro.

Disponível apenas nos EUA, o novo Edge ST é a primeira versão revelada pela Ford da linha 2019 do utilitário esportivo. No final do ano, o modelo também será lançado na Europa nas versões Vignale, ST-Line, Titanium e Trend, com novos motores diesel, estilo aprimorado e tecnologias sofisticadas de assistência ao motorista.

O novo Edge ST tem características avançadas de dirigibilidade e frenagem. Destaque para a nova transmissão de oito velocidades com engates rápidos, o motor V6 mais potente da categoria e tecnologias inéditas no segmento, como assistência de manobras evasivas, piloto automático adaptativo com stop-and-go e assistência de manutenção na faixa.

Também desenvolvida para atender o consumidor americano, a Ford apresenta nova Ranger com motor EcoBoost 2.3 a gasolina, transmissão automática de 10 velocidades e tecnologias avançadas como a assistência de frenagem com detecção de pedestre.

Edição especial Mustang BullittTM

O novo Mustang BullittTM tem transmissão manual e exibe uma bola branca na manopla do câmbio, como um tributo ao modelo original. Também vem com válvula ativa no sistema de escapamento, tunada para dar ao carro um ronco característico.

Outro equipamento de série é o painel de instrumentos com tela digital de 12 polegadas, igual à do novo Mustang que começa a ser vendido no Brasil este ano, mas com uma tela de boas-vindas exclusiva, em verde, e a imagem do BullittTM estampada.

“Como Steve McQueen, este novo BullittTM agrada sem fazer esforço”, diz Darrell Behmer, designer chefe do Mustang. “Como designer, é o meu Mustang preferido, despojado de listras, spoilers e emblemas. Ele não precisa gritar para ser notado – é simplesmente legal.”

Suas opções de cor são limitadas ao preto Shadow e ao clássico verde Dark Highland usado no filme. Outras características que homenageiam o carro dirigido por McQueen são os frisos finos cromados ao redor da grade e das janelas dianteiras e as clássicas rodas de alumínio de 19 polegadas. Por dentro e por fora, o veículo traz poucos emblemas. Externamente, vê-se apenas o logotipo circular BullittTM aplicado na falsa tampa de combustível na traseira.

O original

Dois Mustangs GT 1968 fastback idênticos foram usados ??na filmagem de “Bullitt”, sucesso que estreou nos cinemas em 17 de outubro de 1968. Depois da filmagem, os carros seguiram caminhos diferentes: o veículo principal dirigido por McQueen foi vendido pela Warner Bros para um comprador privado e o outro – usado em muitos saltos na famosa cena de perseguição – foi enviado a um depósito de sucata. Este último ressurgiu em Baja, Califórnia, no início de 2017, mas o outro ficou perdido para a história. Até agora.

Sean Kiernan herdou o carro em 2014 do seu falecido pai, Robert, que o havia comprado em 1974. Para realizar o sonho da família, Sean contatou a Ford e trabalharam juntos para colocá-lo ao lado do novo Mustang BullittTM no Salão de Detroit.

Primeiro SUV de Performance da Ford

O novo Edge ST traz o motor V6 mais potente da categoria, um EcoBoost 2.7 de duplo turbo, especialmente tunado, com potência de 340 cv e torque de 515 Nm.

A transmissão automática de oito velocidades com engates rápidos e a suspensão com ajuste esportivo garantem uma condução dinâmica. Além disso, o novo modo “Sport” permite uma resposta de aceleração e padrões de mudança mais agressivos, junto com um som de escape mais forte.

“O Edge ST coloca uma nova fera na rua – um SUV de performance com uma mentalidade voltada para as pistas”, diz Hau Thai-Tang, vice-presidente executivo de Desenvolvimento do Produto e Compras da Ford. “Do ponto de vista da performance, com o seu perfil e versatilidade de SUV, ele traz um novo padrão que os fãs do Edge vão adorar.”

O Edge ST exibe novo estilo na dianteira e na traseira, uma grade de malha aberta para otimizar a refrigeração, saias laterais largas, dupla saída de escape e rodas de 21 polegadas exclusivas. O interior tem console central redesenhado e um novo botão de câmbio rotativo que facilita o acesso à base de carregamento sem fio, aumentando a sensação de modernidade e sofisticação do veículo.

O novo Edge vem de série com mais tecnologias de assistência ao motorista que qualquer outro SUV da categoria nos EUA, incluindo recursos inéditos na marca e no segmento:

• Frenagem pós-colisão: ajuda a reduzir o impacto de uma potencial colisão secundária, aplicando automaticamente pressão moderada no freio quando uma colisão inicial é detectada, para diminuir possíveis lesões aos ocupantes e danos ao veículo.

• Assistente de manobras evasivas: ajuda o motorista a desviar de veículos parados ou mais lentos para evitar colisões. Projetado para operar em velocidades na cidade e na estrada, usa radar e câmera para detectar carros parados ou lentos e dá suporte de direção para a manobra em caso de colisão iminente.

• Piloto automático adaptativo com stop-and-go e assistência de manutenção na faixa: ajuda a manter uma distância confortável dos veículos à frente e reduz o estresse em viagens longas com tráfego moderado, conservando o automóvel dentro da faixa.

Outros equipamentos incluem câmeras dianteira e traseira de 180 graus, estacionamento automático aprimorado e sistema de áudio premium B&O Play da Harman, com 12 alto-falantes, especialmente ajustado para o Edge.

Ranger exclusiva

A nova versão exclusiva da Ranger para os EUA traz um estilo exterior único, com faróis e lanternas traseiras de LED e tecnologias avançadas como frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego com cobertura para reboque – inédita no segmento, assistência de frenagem com detecção de pedestre, assistência de manutenção na faixa e piloto automático adaptativo.

Novas funcionalidades também tornam a direção da picape mais fácil e divertida, em estrada e fora de estrada. O pacote opcional FX4 Off-Road adiciona protetores de carroceria, pneus especiais e suspensão tunada. O sistema de gerenciamento de terreno e o controle Trail ajudam a rodar em pistas mais radicais.