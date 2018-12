Ford apresenta balanço do ano e anuncia o lançamento da Ranger Storm em 2019

Arquivo

A Ford realizou hoje o seu tradicional encontro de fim de ano com a imprensa, em São Paulo, para apresentação dos resultados e balanço das ações da marca em 2018. Além do Mustang, EcoSport Storm e nova linha Ka, lançados no período, e do Edge ST e EcoSport com tecnologia Run Flat Tire, que chegam em breve ao mercado, outro destaque do evento foi a Ranger Storm, que teve o seu lançamento confirmado para 2019.

“A Ranger Storm foi apresentada como teste de mercado no Salão do Automóvel e a resposta do público foi tão positiva que estamos anunciando agora o seu lançamento no final 2019 e começo de 2020”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

O executivo destacou o sucesso dos recentes lançamentos da Ford, com a consolidação do Ka na vice-liderança do mercado, a fidelização do EcoSport e a liderança absoluta do Mustang no segmento de carros esportivos. Ele aproveitou também para agradecer os jornalistas pela cobertura e pelos prêmios concedidos à marca em 2018. Entre outros modelos o Mustang foi o carro mais premiado do ano, com nada menos que 15 distinções.

Transformação

Lyle Watters falou sobre o momento de transformação vivido pelo mundo, tanto na mobilidade, conectividade e tecnologia como na política e economia, e como a Ford está mudando para se adaptar às novas necessidades e desejos dos consumidores.

“A transformação faz parte da vida. A diferença é que hoje ela ocorre num ritmo nunca visto”, disse. “O consumidor brasileiro busca por marcas com as quais possa se relacionar e confiar, que mostrem honestidade, compromisso e segurança. Por isso, todas as transformações que estamos realizando hoje na Ford, tanto para fora como dentro da empresa, têm como ponto central o consumidor.”

Watters lembrou o investimento global de US$11 bilhões da Ford para lançar 40 modelos híbridos e elétricos até 2022 e suas parcerias e aquisições nas áreas de carros autônomos, conectados e mobilidade. No Brasil, citou o lançamento do aplicativo de serviços FordPass, que pode ser usado tanto por proprietários de carros da Ford como de outras marcas, e o Tapete de Acessibilidade, protótipo criado para facilitar a mobilidade de cadeirantes.

Ele destacou também as ações de responsabilidade social da marca, como o Programa de Educação para Jovens e o Curso de Robótica em Camaçari, na Bahia, e a alfabetização de adultos em Horizonte, no Ceará, em parceria com a ONG Alfasol.

Tendências de mercado

Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Corporativos, Comunicação e Estratégia da Ford América do Sul, apresentou um balanço do cenário econômico e das perspectivas da indústria para 2019. Segundo ele, o mercado automotivo caminha para fechar o ano com um crescimento entre 15% e 16% e vendas na casa de 2,6 milhões de unidades. A expectativa para 2019 é crescer de 10% a 12% e chegar a 2,9 milhões de veículos.

Rogelio Golfarb destacou a importância do setor automotivo na recuperação da indústria, respondendo por 70% do seu crescimento em 2018, e o avanço das vendas diretas para frotistas, uma tendência que deve se reforçar em 2019, trazendo desafios adicionais de custos.

Ranger Storm

Criada como conceito, a Ranger Storm é uma versão de estilo diferenciado que valoriza a vocação off-road da picape. Externamente, ela traz pintura em duas cores com grafismos e elementos como alargadores de para-lama, para-choques off-road, rack de teto, snorkel, estribos laterais tipo plataforma e capota marítima. A grade dianteira traz o nome Storm em letras grandes.

Ela tem motor 3.2 Diesel de 200 cv, câmbio automático de seis marchas e vem recheada de equipamentos, com central multimídia SYNC, sete airbags, câmera de ré, sensores de estacionamento, piloto automático com limitador de velocidade e controle eletrônico de estabilidade e tração, entre outros.