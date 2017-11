Fiat trabalha em projeto de nova picape

- Divulgação

A Fiat está trabalhando em um projeto de uma nova picape compacta que utilizará uma base que mistura as plataformas 327, utilizadas pelo Uno e Mobi, e 178, da Strada e do Palio original. Com lançamento previsto para 2019, o novo modelo deverá conviver, inicialmente, com a líder de vendas Strada - que deve permanceer no mercado com algumas modificações e menos versões. A configuração Adventure com motor 1.8 assim como outras opções mais caras devem deixar de serem comercializadas. Como a Strada, a nova picape terá versões com cabine simples e dupla.

O visual da dianteira do modelo deverá lembrar muito a do Argo. E a traseira será uma combinação da Fiorino com a Strada. Além da frente, o hatch vai emprestar materiais como as longarinas, visando a segurança do veículo que enfrentará testes de colisão mais rigorosos. A Fiorino deverá compartilhar parte do assoalho e outros elementos.

A futura picape da Fiat será equipada com o motor Firefly 1.3 8V de 109 (gasolina) /101 cv (etanol) de potência e 14,2/13,7 kgfm de torque combinado a um câmbio manual de cinco marchas de série. O modelo terá ainda a variante com transmissão automatizada de cinco velocidades. Ainda não há informações se será oferecida uma opção com o câmbio automático Aisin e motorização 1.8 Etorq pela montadora. Na mecânica, o projeto priorizará uma característica bastante elogiada da Strada, a suspensão traseira robusta. Por isso, será mantido o eixo rígido do tipo ômega da "picape velha de guerra" da marca.



A nova picape será um pouco maior do que os 4,47 metros da líder do segmento, mas a medida do entre-eixos não deve ultrapassar muito dos 2,75 metros da picape veterana.