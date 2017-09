Fiat Toro ganha versão Blackjack

Líder entre as picapes no mercado brasileiro, o Fiat Toro tem no design inovador uma de suas muitas qualidades. E agora o modelo ganha uma versão com ainda mais estilo, para fortalecer o conceito de SUP (Sport Utility Pick-up). Trata-se do Fiat Toro Blackjack 2.4, que tem seu diferencial no acabamento sem cromados, com todos os detalhes em preto, tanto por fora quanto por dentro.

O visual externo é dominado pelo tom grafite escuro aplicado em rodas (de liga leve e 17 polegadas), retrovisores externos, friso da grade dianteira e barras de teto. Para completar o tema “all black”, há uma faixa preta no capô e na tampa da caçamba e todos os emblemas foram escurecidos – até mesmo o vermelho do logotipo da marca Fiat foi trocado pelo preto, algo inédito desde que o logo atual foi implantado. A carroceria tem duas opções de preto: Shadow (sólido) e Carbon (metálico).

No interior, o ponto alto é o revestimento exclusivo dos bancos, mesclando couro e tecido e com a inscrição Blackjack bordada nos encostos dianteiros. O nome da versão aparece também na moldura da central multimídia, cujo tom cinza claro, que se repete nas molduras das saídas de ar e dos alto-falantes, contrasta com o preto que predomina por toda a cabine.

O Toro Blackjack é equipado com o motor 2.4 Tigershark MultiAir Flex de 186 cv e 24,9 kgfm, combinado ao câmbio automático de nove marchas, exclusivo no segmento. A lista de equipamentos é baseada na da versão Freedom 2.4 acrescida de itens importantes: ar-condicionado eletrônico dual zone, bancos com revestimento exclusivo, faróis de neblina, luzes diurnas (DRL) em LED, barras de teto longitudinais, descansa-braço traseiro, porta-objetos abaixo do banco do passageiro, tapetes de carpete e o pacote High Tech, formado por sensor de chuva, sensor crepuscular e retrovisor interno eletrocrômico.

Outro destaque no conteúdo de série do Fiat Toro Blackjack é o kit Audio da linha Mopar Custom Shop, com central multimídia com tela de toque de 6,2 polegadas, que inclui rádio, DVD player, TV digital, navegador GPS, conexões USB e Bluetooth, câmera de ré e interação com os comandos no volante. O Toro Blackjack tem o preço inicial sugerido de R$ 112.990.

