Fiat Toro é carro a diesel mais barato do País

A Fiat Toro é o veículo a diesel mais barato à venda no País. Sai por R$ 137.990 na versão Endurance com tração dianteira. O motor é um 2.0 de 170 cv, gereciado por um câmbio manual de seis marchas.



Apesar de ser proibido no Brasil em carros de passeio, o motor diesel está presente em SUVs e picapes, além de modelos comerciais. Procurado por aqueles que dirigem longas distâncias, precisa carregar muito peso ou necessita de um carro com aptidões off-road, os SUVs e picapes diesel em geral são caros, tanto que não há modelo por menos de R$ 130 mil na lista (confira a lista no box ao lado).

Avaliamos a versão intermediária da picape Toro, Freedom, que se destaca por ser o veículo a diesel mais barato do País e pelo pacote opcional S-Design ( oferecido por R$ 5mil reais), com têm interior todo preto, além de emblemas e estribos escurecidos.

A picape fabricada em Goiana (PE) traz o motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 mkgf. O câmbio é automático de nove marchas e a tração, 4x4. O preço parte de R$ 137.990. Já a configuração avaliada, Fiat Toro Freedom 2.0 AT9 4x4 S-Design, custa R$ 154.990.

Por fora, os diferenciais são: a grade dianteira, as faixas adesivas no capô e na tampa do porta-malas, os estribos laterais, os logotipos, capas dos retrovisores pretos e santantônio destacam o porte da picape, principalmente com a carroceria na cor branca como no modelo testado.

Se por fora os detalhes escurecidos chamam a atenção, no interior criam um ambiente que remete ao conforto e à sofisticação. Os bancos e laterais das portas em couro e tecido têm costuras pretas. Na moldura da central multimídia, saídas de ar, alças das portas e aros dos alto-falantes, os cromados foram substituídos pelo preto e cinza.



A nova central multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque, comando por voz e interativa com Android Auto e Apple CarPlay traz GPS e mostra imagens da câmera de ré. O sistema de som conta com bluetooth e entradas auxiliar e USB - disponíveis também para os passageiros do banco traseiro.

Em movimento, a Fiat Toro Freedom S-Design vai muito bem. O torque garante respostas vigorosas quando se pisa forte no acelerador. Mas não espere por reações instantâneas, sobretudo em arrancadas. Isso ocorre por causa do turbo lag, comum nos motores a diesel. Para sair na frente dos outros carros após paradas em semáforos, por exemplo, o motorista precisa manter o motor girando na faixa das 1.750 rpm, regime em que entrega sua força máxima.



Se andar com o pé “leve”, o motorista rodará cerca de 600 km na cidade e 750 km na estrada com um tanque de diesel (60 litros). Segundo informações do Inmetro, a Toro Freedom faz, em média, 10 km/l em ciclo urbano e 12,6 km/l na rodovia.



Com 4,94 metros de comprimento e 2,99 m de entre-eixos, a Toro é homologada para levar cinco ocupantes. Mas, principalmente por causa do túnel central alto atrás, apenas quatro viajarão com conforto.



As suspensões, que é do tipo McPherson na dianteira e multibraço atrás, mantêm a carroceria firme o tempo todo.



Os dez carros a diesel mais baratos do Brasil

1. Fiat Toro Endurance - R$ 137.990

2. Ford Ranger XL – R$ 140.690

3. Toyota Hilux Cabine Simples – R$ 141.390

4. Jeep Renegade Longitude – R$ 141.990

6. Chevrolet S10 LS Cabine Simples – R$ 145.890

7. Mitsubishi L200 Triton Sport GLX - R$ 149.990,00

8. Troller T4 – R$ 154.680,00

9. Nissan Frontier S – R$155.290

10. Jeep Compass Longitude – R$ 170.990