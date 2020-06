Fiat lança Nova Strada e reinventa o segmento de picapes no Brasil

Líder absoluta da categoria há 20 anos, segunda geração chega ao mercado nacional totalmente renovada - (Foto:Divulgação)

Em épocas de grandes mudanças, a Fiat se preparou para novos tempos. E a Nova Strada é o mais recente lançamento que aponta a marca nessa direção. Em sua segunda geração, a picape compacta evoluiu por completo para manter sua liderança de duas décadas de mercado.

A chegada da Nova Strada destaca a especialização da Fiat como fabricante de picapes para todo tipo de uso. Um dos maiores méritos do projeto foi de manter as qualidades pelas quais o veículo sempre foi reconhecido – versatilidade, qualidade, confiança, robustez e custo-benefício no uso de trabalho – para atender também o consumidor que deseja um veículo moderno, tecnológico e seguro para a família e o lazer. Por isso, a marca inova, uma vez mais, ao apresentar a inédita configuração cabine dupla com quatro portas e homologada para cinco passageiros.

Com a Nova Strada e a picape Toro, a Fiat conta com os dois veículos mais vendidos do Brasil no segmento de comerciais leves. No importante segmento das picapes (12,9% dos veículos comercializados no país em 2019), os dois modelos somados colocaram a marca com 41,4% das vendas na categoria no ano passado. Isso significa que, de dez picapes vendidas no país, quatro são da fabricante instalada em Betim (MG). Os números robustos da picape compacta fizeram com que sua produção batesse o recorde de um milhão de unidades em 2014. E, no ano passado, o modelo bateu seu recorde histórico de vendas com 58,2% de participação no segmento.

Design inovador

O visual da Nova Strada está em linha com o design bem-sucedido dos últimos lançamentos da Fiat. Mesmo inspirado nos elementos da picape Toro – vencedor de cinco prêmios nacionais e internacionais de design, inclusive o cobiçado Red Dot Award – o modelo tem identidade própria. Com influência italiana, para ser funcional e emocional ao mesmo tempo, todo o desenvolvido foi realizado no FCA Design Center Latam do Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG).

Sua forte presença é marcada por uma frente elevada, com destaque para os faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light). O conjunto ótico produz 1.700 lúmens, cerca de 20% mais luminosidade que seu principal concorrente. Ainda na dianteira, a grade imponente abriga o logo script da marca no centro da peça e traz o discreto e elegante Fiat flag, que compõe a nova identidade visual que os carros da fabricante receberão daqui para frente. O capô vincado sugere a força e a robustez que caracterizam o veículo.

Todo seu desenho exclusivo prossegue por uma linha de cintura ascendente, que destaca vigorosas caixas de rodas quadradas e laterais esculpidas. Na traseira, as lanternas funcionam como uma assinatura do modelo. No conjunto, o design confere à Nova Strada uma impressão visual de presença muito marcante.

Interior funcional

Além do visual imponente e de todas as evoluções técnicas que a Nova Strada apresenta, o desenvolvimento da nova picape levou em consideração a praticidade que os clientes esperam encontrar em seus deslocamentos nos centros urbanos.

Para aumentar o conforto a bordo, os consumidores dispõem de fácil acesso pelas suas inéditas quatro portas, além do cuidado no banco traseiro para acomodar três adultos com conforto.

As portas dianteiras se abrem em 70º e as traseiras em 80º, facilitando o acesso a motorista e demais ocupantes. O passageiro do banco central também conta com cinto de três pontos e encosto de cabeça. Internamente, a cabine aumentou em 30% o número de porta-objetos, que agora somam 15 litros de espaço útil para os mais variados usos. São lugares especiais para celulares, garrafas, latas, carteiras e outros objetos pessoais, sempre à mão dos ocupantes.

Além do maior espaço interno da categoria, o conforto também é garantido pelo baixo índice de ruídos, graças à plataforma MPP, que propiciou a instalação estratégica de material fono-absorvente. Contribui para o silêncio a suavidade de funcionamento do moderno motor 1.3 Firefly.

Outro fator de grande conforto a bordo está no sistema de ar-condicionado, redimensionado especialmente na nova geração da picape, para climatizar a cabine de maneira uniforme para todos os ocupantes.

Opcionais e preços

A gama da Nova Strada dispõe de pacotes de opcionais para atender variados gostos do consumidor. A versão Endurance tem: Pack Worker (alarme, travas e vidros elétricos, break light, fechadura elétrica na caçamba, comando elétrico na tampa do combustível e banco do motorista com ajuste de altura); Pack Audio (rádio, autofalantes, porta USB frontal e volante multifuncional); e Pack Teck (central multimídia Uconnect 7”, display digital de 3,5 polegadas no painel de instrumentos, alto-falantes, duas portas USB, controles de áudio no volante parcialmente em couro, câmera de ré e sensor de estacionamento).

A versão Freedom apresenta o seguinte pacote de opcionais: Pack Teck (central multimídia Uconnect 7”, alto-falantes, câmera de ré e sensor de estacionamento).

A versão Volcano tem como opcional roda de liga leve 16 polegadas.

Confira como ficaram os preços da linha 2021 da Nova Strada:

Endurance Cabine Plus 1.4 Fire MT5 - R$ 63.590

Endurance Cabine Dupla 1.4 Fire MT5 - R$ 74.990

Freedom Cabine Plus 1.3 Firefly MT5 - R$ 69.490

Freedom Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 - R$ 77.990

Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 - R$ R$ 79.990