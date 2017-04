Fiat eleva preços e Toro já parte de R$ 85.860

Em março, a Fiat já tinha divulgado novos preços para o compacto Mobi, que ganhou uma versão inédita automatizada e passa a ser oferecido como linha 2017. Agora, a fabricante revela a tabela de preços válida para abril com reajustes também para Uno, Palio, Grand Siena, Weekend e as picapes Toro e Strada. Só não sofreram aumento o Punto e o compacto 500.

Veja a tabela de preços da Fiat válida para abril:

Palio Fire (venda direta)

1.0 4P - R$ 34.680 (era R$ 34.170)

Way 1.0 4P - R$ 36.100 (era R$ 35.570)

Mobi

Easy 1.0 - R$ 33.700 (era R$ 33.030)

Like 1.0 - R$ 39.190 (era R$ 39.240)

Way 1.0 - R$ 40.650 (era R$ 40.690)

Drive 1.0 - R$ 40.650 (era R$ 40.670)

Drive GSR - R$ 44.780 (nova)

Uno

Attractive

1.0 - R$ 43.320 (era R$ 42.680)

Way 1.0 - R$ 44.490 (era R$ 43.830)

Way 1.3 - R$ 49.320 (era R$ 48.590)

Way 1.3 GSR - R$ 53.830 (era R$ 53.030)

Sporting 1.3 - R$ 51.080 (era R$ 50.330)

Sporting 1.3 GSR - R$ 55.580 (era R$ 54.760)

Palio

Attractive 1.0 - R$ 44.570 (era R$ 43.910)

Attractive 1.4 - R$ 48.320 (era R$ 47.610)

Essence 1.6 - R$ 53.470 (era R$ 52.680)

Sporting 1.6 - R$ 56.120 (era R$ 55.290)

Grand Siena

Attractive 1.0 - R$ 44.240 (era R$ 43.590)

Attractive 1.4 - R$ 51.510 (era R$ 50.750)

1.6 - R$ 53.450 (era R$ 52.660)

1.6 Dualogic - R$ 57.350

Essence 1.6 - R$ 56.790 (era R$ 55.950)

Essence 1.6 Dualogic - R$ 61.180



Weekend

Attractive 1.4 - R$ 58.600 (era R$ 57.730)

Adventure 1.8 - R$ 73.660 (era R$ 72.570)

Adventure 1.8 Dualogic - R$ 77.800 (era R$ 76.650)

Doblò

Essence 5 lugares 1.8 - R$ 80.790 (era R$ 79.600)

Essence 7 lugares 1.8 - R$ 82.270 (era R$ 81.050)

Adventure 1.8 - R$ 89.560 (era R$ 88.240)

Fiorino

1.4 - R$ 55.230 (era R$ 54.410)

Hard Working 1.4 - R$ 62.250 (era R$ 61.600)

Vai comprar? Simule quanto sai o financiamento

Strada

Working 1.4 - R$ 48.450 (era R$ 47.730)

Working Plus 1.4 - R$ 50.550 (era R$ 49.800)

Hard Working 1.4 - R$ 54.750 (era R$ 53.940)

Hard Working CE 1.4 - R$ 59.050 (era R$ 58.180)

Hard Working CD 1.4 - R$ 66.520 (era R$ 65.540)

Adventure CE 1.8 - R$ 68.620 (era R$ 67.610)

Adeventure CD 1.8 - R$ 75.510 (era R$ 74.590)

Adventure Dualogic CD 1.8 - R$ 80.340 (era R$ 79.150)

Toro

Freedom 1.8 AT6 - R$ 85.860 (era R$ 84.590)

Freedom Open Edition 1.8 AT6 - R$ 94.180

Freedom 2.4 AT9 - R$ 98.730 (era R$ 98.730)

Freedom Open Edition Plus 1.8 AT6 - R$ 104.580

Freedom 2.0 Diesel - R$ 102.210 (era R$ 100.700)

Freedom 2.0 4X4 Diesel - R$ 110.930 (era R$ 109.290)

Volcano 2.0 4X4 AT9 Diesel - R$ 128.950 (era R$ 127.040)



Ducato

Cargo 7,5 M³ 2.3 Diesel - R$ 108.270 (era R$ 105.420)

Cargo L 9,0 M³ 2.3 Diesel - R$ 111.980 (era R$ 109.040)

Minibus TB 15 lugares 2.3 Diesel - R$ 129.860 (era R$ 126.450)

Minibus TA 15 lugares 2.3 Diesel - R$ 140.130 (era 136.450)

Maxicargo 10,0 M³ 2.3 Diesel - R$ 115.860 (era R$ 112.810)

Maxicargo 12,0 M³ 2.3 Diesel - R$ 118.380 (era R$ 115.270)

Multi TA 2.3 Diesel - R$ 124.440 (era R$ 121.170)



Veja Também

Comentários