Fiat Argo Trekking chega para completar a família com espírito aventureiro

Com pintura bicolor, teto e retrovisores em preto e detalhes escurecidos, Argo Trekking é exclusivo e se destaca no ambiente - Foto: Divulgação

Que o Fiat Argo é um grande vencedor não há dúvidas. Ganhou diversos prêmios, venceu comparativos com seus principais concorrentes e obteve alto índice de satisfação entre seus proprietários. Além disso, ficou entre os 10 veículos mais vendidos do Brasil no ano passado e começou 2019 acelerando fortemente em suas vendas, apresentando crescimento de 22% em participação de mercado em relação a 2018.

Tem ainda uma gama de versões com alta representatividade em cada faixa de atuação no segmento de hatches compactos, que atende todos os tipos de necessidade do consumidor que valorizam baixo consumo de combustível e aprecia acabamento superior, qualidade, design e performance até para quem gosta de mais esportividade. E para ampliar ainda mais as opções, surge agora uma versão mais aventureira para o público de espírito jovem que quer ir além dos grandes centros urbanos. Assim, o Fiat Argo Trekking chega para integrar a família, que agora está completa, e preencher essa lacuna com muita personalidade.

Ajuste robusto para performance de aventura

Esportiva com um toque de aventura, com muita tecnologia, alta qualidade e ótima performance, a nova versão Trekking traz a robustez e o estilo como diferenciais com acabamento interno e externo superiores aos rivais diretos, melhor comportamento dinâmico da categoria e conforto em piso de terra, além do consagrado motor Firefly 1.3 com potência de 109 cv e torque de 14,2 kgfm, o mais eficiente do mercado em sua cilindrada.

Destaque ainda para as retomadas sem igual nessa faixa de motorização já que a família Firefly oferece o melhor e mais bem distribuído torque do segmento, dando agilidade às acelerações e retomadas de velocidade, sem a necessidade de espremer o pedal do acelerador a todo momento. O propulsor é acoplado à transmissão manual de cinco marchas com escalonamento preciso que extrai as melhores retomadas e acelerações, priorizando ainda a diminuição de consumo e ruído.

Com suspensão elevada e o maior vão livre da categoria (ground clearance) – 210 mm, o novo Fiat Argo Trekking está agora 40 mm mais alto em relação à versão Drive 1.3. Ele traz ainda outros componentes desenvolvidos para garantir sua característica aventureira, fruto de quase 25 mil horas de desenvolvimento da Engenharia, focadas principalmente na estabilidade, no conforto ao rodar e no comportamento dinâmico, o melhor da categoria. Equipado com novos pneus 205/60R15 91H S-ATR WL, com banda de rodagem para uso misto e montados exclusivamente para a versão Trekking, proporciona o máximo de desempenho e, mesmo com perfil mais alto, assegura mais conforto e robustez para o veículo, graças ao extenso trabalho de engenharia que revisitou toda a elastocinemática do chassis, passando por molas, amortecedores e até tunning da direção elétrica.

Para completar suas características off road light, voltada para os clientes que desejam sair do asfalto, o Fiat Argo Trekking é o melhor de seu segmento em pisos irregulares, apresentando os mais altos níveis de conforto, mantendo a excelência do comportamento dinâmico do veículo. A nova versão apresenta ainda melhor absorção de impacto e mais segurança em terrenos com baixa aderência, como estradas de terra.

Muito estilo por dentro e por fora

Além de todas as mudanças que foram feitas para que o carro tivesse uma performance e conforto diferenciados na hora de viajar por estradas irregulares, o Fiat Argo Trekking ainda é completo e cheio de estilo. A nova versão traz equipamentos de série que conferem uma personalidade mais aventureira e esportiva ao seu design tanto por fora quando por dentro.

O Fiat Argo Trekking é a única versão aventureira do segmento com teto bicolor. Traz ainda barras no teto, que é pintado em preto assim como os retrovisores e aerofólio. Em cima, nas laterais inferiores e na traseira, outra novidade: o logotipo “Trekking”. O símbolo é composto por três diferentes formas com significados distintos: transcender, explorar e criar, ou seja, exatamente aquilo que a nova versão permite que seu proprietário faça pelas estradas dentro ou fora das cidades.

A versão tem ainda um adesivo preto no capô, faróis com design em LED, nova moldura da caixa de rodas e do para-choque traseiro na parte inferior, logomarca da Fiat com acabamento exclusivo em cromo escurecido na traseira, ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva, além de rodas com aro 15 com calotas escurecidas.

Por dentro, logo ao entrar, chama a atenção o tecido escuro dos bancos de alta qualidade com o contraste da costura laranja, área central com textura quadriculada e o logotipo Trekking bordado. O motorista também logo repara no logotipo Fiat do volante escurecido assim como a peça central do painel e a moldura do console central e, para completar, as saídas de ar são cromadas.

Completa, a nova versão traz de série ainda o melhor sistema multimídia do segmento, o Uconnect de 7 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto, vidro dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e faróis de neblina. Como opcionais, o cliente pode também incluir rodas de liga leve 6.0 de aro 15 com cor exclusiva e câmera de ré com linhas dinâmicas.

“O novo Fiat Argo Trekking chega para completar o portfólio do Argo, aliando um design atraente e aventureiro à funcionalidade da nova suspensão reforçada e elevada que, em conjunto com o pneu de uso misto, garantem a melhor performance em terrenos irregulares”, afirma Herlander Zola, diretor do brand Fiat para a América Latina e diretor comercial da marca para o Brasil.

Com tudo isso, o novo Fiat Argo Trekking, que completa a família Argo com robustez e muito estilo para os clientes com espírito jovem que buscam um veículo confortável, de alta qualidade e marcante nas ruas – ou fora delas tem como preço sugerido de lançamento R$ 58.990. A versão, disponível nas cores Branco Banchisa, Branco Alaska, Vermelho Montecarlo e Cinza Silverstone, poderá ser encontrada na rede de concessionárias Fiat a partir do final de abril.

Mopar - ao seu estilo

Além de todos os diferenciais que já fazem parte da versão Trekking, a Mopar oferece muito mais possibilidades de tornar cada Fiat Argo um veículo único. São mais de 50 acessórios disponíveis para o modelo, sendo que dois são exclusivos do Argo Trekking: as barras transversais de teto e o suporte para bicicleta. Este é apoiado naquelas que, por sua vez, precisam das barras longitudinais – item de série específico da configuração aventureira do hatch.

A Mopar também está aproveitando o lançamento do Fiat Argo Trekking para colocar outra novidade no mercado, a rede vertical de carga. Ela permite organizar melhor objetos que ficariam totalmente soltos no porta-malas. Vale dizer ainda que uma das características de estilo de maior destaque do Trekking pode ser adotada em qualquer Argo: o teto escuro. Enquanto a nova versão exibe a capota pintada de preto na fábrica, a Mopar oferece a chance de “envelopar” o teto com um adesivo preto fosco – emprestando um ar mais esportivo do carro e também aumentando a proteção da pintura nessa área.