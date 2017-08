Ferrari está desenvolvendo um SUV para concorrer com o Lamborghini Urus

O dia que diziam que nunca chegaria, chegou. De acordo com a publicação inglesa “Car Magazine”, a Ferrari já trabalha no desenvolvimento de seu primeiro SUV, cujo codinome do projeto é F16X. Apesar das constantes negativas sobre a produção de um utilitário-esportivo, a crescente exigência do mercado de luxo por modelos desse porte foi determinante.

O modelo viria para concorrer com o Lamborghini Urus, a ser lançado no ano que vem.



Segundo a publicação, o projeto F16X será desenvolvido sobre a plataforma do substituto do GTC4 Lusso, que é a versão reestilizada da Ferrari FF. Isso significa que provavelmente a carroceria será de alumínio.

O motor não deverá ser o V12 do cupê, mas sim um V8 ou um pacote híbrido. Isso faria do modelo o segundo híbrido da marca (o primeiro foi o LaFerrari).

Como ele não será um SUV propriamente dito, mas terá linhas de cupê, com a traseira rebaixada, a aposta é que a Ferrari utilizará portas suicidas (que abrem ao contrário) atrás, para evitar o uso da coluna B e assim aumentar o espaço para acesso ao banco traseiro.

A estimativa é que o preço seja de cerca de 300 mil euros, algo em torno R$ 1.200.000 em conversão direta. Se o antigo CEO da Ferrari, Luca di Montezemolo, era contra o aumento anual da produção, o atual, Sergio Marchionne, quer lucro antes de tudo. E a capacidade de duplicar as vendas da marca para 16 mil carros ao ano com o SUV, a partir da próxima década, foi atrativa.



