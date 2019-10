Fenatran 2019, maior feira do segmento de transporte da América Latina, começa essa semana

Já estão confirmadas mais de 450 marcas, entre elas Scania, Volvo, Mercedes-Benz, Iveco, DAF e VWCO/MAN e PSA - Foto: Divulgação

Acontece neste mês de outubro em São Paulo, o principal evento voltado ao segmento de transporte de cargas na América Latina,a 22ª edição da Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas), sendo uma vitrine completa de soluções integradas.



Além de estar representada com 100% das marcas fabricantes de caminhões, a feira reúne implementos rodoviários, serviços, sistemas de segurança, ferramentas, tecnologia e autopeças para uma intensiva agenda de negócios com os principais compradores do setor.



É o local certo onde os visitantes podem descobrir novos fornecedores, comparar e experimentar o que há de mais moderno no mundo de caminhões, implementos, ferramentas e sistemas de segurança.

Além da presença massiva de profissionais do setor – mais de 60 mil visitantes e 420 marcas globais – a Fenatran concentra um público qualificado de tomadores de decisão.



"O crescimento nas vendas de veículos pesados, em parte impulsionado pelos excepcionais resultados do setor agrícola, é um sinal positivo que o Brasil real apresenta para nossos políticos. Mas, para esse movimento ser sustentável e de longo prazo, é necessário que a agenda de reformas proposta pelo Governo Federal seja aprovada, começando pela previdenciária. O foco do país deve ser a competitividade e o aumento do PIB, fatores que irão reduzir o desemprego e impulsionar as vendas de caminhões e outros veículos, de forma robusta e consistente", diz Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



