Feito de LEGO, novo Land Rover Defender chega ao brasil

O colecionável da LEGO conta com 2.573 peças e traz todos os principais traços do ícone da marca Land Rover - Foto: Divulgação/Assessoria

A Land Rover anuncia a chegada, no Brasil, do Land Rover Defender em sua versão LEGO Technic, linha da marca de brinquedos que oferece um desafio e complexidade maior para construtores experientes. A LEGO descontruiu o modelo histórico da Land Rover para criar uma versão de blocos de montar, mantendo todas as linhas e características originais do carro.

O novo LEGO Technic Land Rover Defender é um ícone automotivo que pode ser montado dentro de casa. Desenvolvido em parceria com a Land Rover e lançado ao lado do carro no Salão de Frankfurt, o modelo composto por 2.573 peças combina a criatividade da LEGO com a inconfundível silhueta e capacidade off road do Novo Defender.



A versão em blocos de montar do veículo ecoa elementos reais e funcionais do modelo da Land Rover, incluindo os painéis com medidas proporcionais, desenho de roda original, réplica do sistema 4x4 com três diferenciais, suspensão totalmente independente, um rebocador funcional no para-choque dianteiro e a transmissão mais avançada feita pela divisão Technic da LEGO – desenhada para entregar uma experiência de montagem gratificante para entusiastas de carros e fãs da marca.

“A união dos elementos da LEGO com a forma icônica e histórica do Defender gerou um brinquedo com uma riqueza de detalhes impressionante. A linha Technic permite que famílias se desafiem e se divirtam juntas durante a montagem, e isso é uma das características que queremos entregar nos modelos da Land Rover e que coincidem com o #EspíritoLandRover”, comenta Paulo Manzano, Diretor de Marketing e Produto da Jaguar Land Rover do Brasil.

O LEGO Technic Land Rover Defender está disponível em todas as concessionárias da Jaguar Land Rover e nas lojas da LEGO por todo o País com preço sugerido de R$ 1.400,00.

Produtos Licenciados Jaguar Land Rover

Todos os anos, a Jaguar Land Rover produz uma coleção exclusiva de produtos licenciados para atender os entusiastas e amantes das marcas com itens exclusivos, desde roupas até acessórios para os carros da linha como sacolas térmicas, porta-objetos, entre outros.

Em 2020 não foi diferente, a coleção do ano para Land Rover foi pensada e desenvolvida para aventureiros, aqueles que buscam experiências diferentes todos os dias, gostam de explorar o inexplorado e tem o #EspiritoLandRover no sangue. São roupas e acessórios exclusivos que completam o kit para quem está de saída para a próxima aventura.

Clicando aqui é possível conhecer todos os produtos que compõe a coleção 2020 de produtos licenciados da Land Rover.