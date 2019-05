Exportação de veículos cai 52,3% em abril ante abril de 2018, diz Anfavea

O principal motivo para o tombo é a crise da Argentina, historicamente o principal destino das exportações brasileiras de veículos. - (Foto: Divulgação)

A exportação de veículos, em unidades, caiu 52,3% em abril ante igual mês do ano passado, mostra balanço divulgado nesta terça-feira, 8, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 34,9 mil unidades vendidas ao exterior no mês passado, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a março, representa queda de 10,5%.

No acumulado do ano, as montadoras instaladas no Brasil venderam para outros países 139,5 mil veículos, retração de 45% em comparação a igual período do ano passado.

O principal motivo para o tombo é a crise da Argentina, historicamente o principal destino das exportações brasileiras de veículos.

Em valores, as montadoras faturaram com as exportações US$ 552,5 milhões em abril, queda de 57,6% sobre a receita de abril do ano passado e de 10,2% ante o faturamento de março.

No acumulado, as vendas ao mercado externo somaram US$ 2,28 bilhões, recuo de 48,4% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado.