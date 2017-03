Expedição inédita em uma Mercedes-Benz entre São Paulo e Nova York passa por MS

Uma jornada de 23 mil quilômetros percorrida de carro entre São Paulo (SP) e Nova York, em cerca de 70 dias, é o próximo grande desafio que contará com o apoio da Mercedes-Benz e Goodyear do Brasil. A expedição São Paulo a Nova York Sobre Quatro Rodas partiu da capital paulista às 22h do dia 15 de março rumo a Big Apple, contando com seis exploradores e dois veículos Mercedes-Benz GLA 200 Avantgarde, equipados com câmeras, drones e quatro pneus Goodyear EfficientGrip SUV.

A aventura dará origem a uma web série inédita com 40 episódios, visando narrar experiências únicas vividas ao longo da passagem por 14 países nas Américas. Os seis profissionais que participam da expedição – entre eles o diretor da Head Full Service, Marcel Guariglia, além de uma equipe composta por produtora, diretor de fotografia, fotógrafo e cinegrafistas – estão envolvidos pela paixão de explorar caminhos, culturas e diferentes costumes.

A evolução da jornada será retratada todos os dias por meio de canais oficiais da expedição no Facebook, Instagram e YouTube. A Mercedes-Benz e a Goodyear também mostrarão conteúdos exclusivos da aventura em suas páginas nas redes sociais.





A viagem será feita a bordo do Mercedes-Benz GLA 200, SUV compacto cujas proporções e trem de força favorecem a condução na cidade ou estradas. O modelo, que passou a ser nacional em 2016, tem design arrojado no exterior que se reflete também no interior do veículo, em que a qualidade é claramente perceptível na seleção e combinação de materiais. “Versatilidade é a marca registrada do GLA, a escolha perfeita para a proposta da expedição. Acreditamos que essa é uma excelente oportunidade de demonstrar a praticidade e conforto do modelo que é um dos mais vendidos do portfólio da Mercedes-Benz”, afirma Holger Marquardt, diretor geral Automóveis América Latina e Caribe. O GLA é oferecido em cinco versões, incluindo o Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC com o motor 4 cilindros mais potente do mundo.

“Apoiar uma ação inédita como esta é a oportunidade perfeita para mostrar que todos nós podemos viver uma experiência única, que só uma viagem tão emocionante sobre quatro rodas permite”, afirma Fabrice Weisgal, gerente de marketing de pneus de passeio da Goodyear do Brasil. “E todos poderão viver essa experiência junto conosco por meio do nosso Instagram, onde postaremos vídeos e fotos dos lugares, paisagens e estradas incríveis por onde a expedição irá passar”, destaca.

"Conseguimos unir uma equipe muito experiente e comprometida com o projeto. Além dos demais cinco integrantes que viajarão comigo, temos o suporte de grandes empresas que reconheceram o valor da expedição para suas marcas. Sem esse apoio, o projeto não seria viável", afirma o diretor Marcel Guariglia.





Desbravando fronteiras

Os seis exploradores que integram a equipe registrarão suas experiências a partir do Brasil, passando respectivamente por diversas cidades da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México e Estados Unidos. O último ponto antes do destino final será justamente a cidade de Akron, Ohio, onde está localizada a sede mundial da Goodyear. Na sequência, os exploradores rumarão a Nova York, aonde a chegada está prevista para o dia 29 de abril.

Ao longo do caminho os pneus que equiparão os dois veículos Mercedes GLA passarão por manutenção em revendas autorizadas da Goodyear instaladas em diversos países. A equipe contará com o apoio da marca para verificar o uso e realizar o rodízio dos pneus. Além disso, está prevista somente uma troca do jogo de pneus até a chegada a Nova York.

Mercedes-Benz do Brasil

A Mercedes-Benz é a maior fabricante de caminhões e ônibus da América do Sul. Ela está presente no Brasil desde 1956, quando foi iniciada a produção na fábrica de São Bernardo do Campo. Desde então, mais de dois milhões de veículos comerciais já deixaram suas linhas de produção em direção às estradas do Brasil e de mais de 50 países para onde a Empresa exporta seus produtos.

A própria Companhia é responsável pela fabricação dos motores, câmbios e eixos, que utiliza em seus produtos. Com unidades de produção de veículos comerciais em São Bernardo do Campo (SP), e em Juiz de Fora (MG), além da Central de Peças e do Centro de Treinamentos em Campinas (SP), a Empresa conta atualmente com cerca de 10.000 colaboradores.

A experiência de longa data com a produção local, a rede de concessionários em constante expansão e a forte posição no mercado brasileiro foram fatores determinantes para a decisão da Mercedes-Benz de inaugurar uma fábrica de automóveis no País, que começou a operar em março de 2016. A Empresa, referência no segmento premium de automóveis, tem conquistado cada vez mais o público brasileiro com um grande volume de lançamentos e investimentos significativos em tecnologia e inovação.

Durante sua trajetória no Brasil, a Mercedes-Benz tem expandido, portanto, de forma consistente, sua atuação, investindo sempre em tecnologia, com o objetivo de atender e superar as expectativas de seus clientes por meio de produtos e serviços de elevada qualidade. A Empresa também acredita e investe no desenvolvimento social. Prova de sua responsabilidade junto à comunidade são os projetos que realiza, visando promover a educação, os esportes, proteger o meio ambiente, incentivar a cultura, desenvolver as ciências e zelar pela saúde e bem-estar social.

