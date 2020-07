Especialistas em Medicina do Tráfego do Estado podem se credenciar ao Detran-MS de forma digital

Entidades públicas e privadas e profissionais que realizam serviço médico com título de especialista em Medicina do Tráfego, podem realizar o credenciamento junto ao Detran-MS de forma digital - (Foto: Saul Schramm)

A partir desta segunda-feira (06.07), as entidades públicas e privadas e profissionais que realizam serviço médico com título de especialista em Medicina do Tráfego, podem realizar o credenciamento junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), de forma digital. A informação do credenciamento foi publicada no Diário Oficial no dia 18 de junho e inscrições estarão abertas até o dia 06 de agosto.

Para instruir o processo de credenciamento, a empresa deverá apresentar os documentos constantes no anexo IV da Portaria 80/2020, os quais deverão ser assinados digitalmente para atestar sua originalidade e protocolados por meio do banner ‘Credenciamento de Especialistas em Medicina do Tráfego’, disponível no site www.detran.ms.gov.br.

Conforme o Chefe do Setor Médico e Psicológico do Detran-MS, Diego Soares, a importância dessa nova ferramenta é que o interessado poderá realizar digitalmente todo o procedimento de protocolo de documentos. “Além disso, irão se manter informados sobre o status da sua documentação até a instauração do processo administrativo correspondente”, finaliza.

São 219 vagas disponíveis, sendo 38 são em Campo Grande, 11 em Dourados e 9 em Três Lagoas. Ponta Porã, Corumbá e Naviraí ficam com 4 vagas cada e nos outros 73 municípios do estado serão duas vagas em cada.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a ferramenta é uma das estratégias criadas para efetivar cada vez mais a transformação digital do Departamento. “Nosso intuito é desburocratizar e entregar serviços de qualidade”, encerra.

Medicina de Tráfego é o ramo da ciência médica que trata da manutenção do bem-estar físico, psíquico e social do ser humano que se desloca, qualquer que seja o meio que propicie a sua mobilidade, cuidando, também, das interações desses deslocamentos (e dos mecanismos que o propiciam) com o homem, visando ao equilíbrio ecológico.

Para consultar o edital clique aqui.