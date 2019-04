Enzo Volvo será inaugurada hoje na Capital

O lançamento da Enzo Volvo será no hoje (22) no showroom da marca, na Rua Joaquim Murtinho, 2333 - Itanhangá Park, Campo Grande - MS, Brasil - Foto: Divulgação

O grupo Enzo inaugura hoje (22) a mais nova concessionária Volvo de Campo Grande. A Enzo é reconhecida como uma das marcas mais tradicionais e inovadoras no Mato Grosso do Sul, com experiência há mais de 35 anos no mercado automobilístico.

O grupo está focado em oferecer novas experiências para o público sul-mato-grossense, assim surgiu a Enzo Volvo, uma marca que desenvolve e prioriza a segurança de seus veículos, comprometidos com o objetivo de liderar a indústria para um futuro totalmente elétrico.

Marca esta ligada a conforto e segurança

O lançamento da Enzo Volvo será no hoje (22) no showroom da marca, na Rua Joaquim Murtinho, 2333 - Itanhangá Park, Campo Grande - MS, Brasil. Mais informações: http://enzovolvo.com.br/