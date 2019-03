Entrevista com o executivo de vendas da Porsche, Detlev von Platen, sobre o lançamento Cayenne Coupé

Detlev von Platen, membro do Conselho Executivo da Porsche AG encarregado de Vendas e Marketing - Foto: Divulgação

Introdução a um novo segmento de veículos: com a apresentação mundial do Cayenne Coupé, a Porsche está ampliando a terceira geração de sua bem-sucedida linha de utilitários esportivos. O novo veículo impressiona por seus contornos especialmente dinâmicos e novos detalhes tecnológicos, que dão a ele uma aparência bastante atlética.



Os diferenciais do novo modelo Cayenne incluem linhas mais marcantes, com uma seção traseira inédita, um defletor traseiro adaptativo, um banco traseiro com caraterísticas de dois assentos individuais e dois conceitos diferentes de teto: um teto panorâmico de vidro fixo, como equipamento de série, ou um teto opcional de carbono. A linha de teto significativamente mais inclinada, caindo para a traseira, faz esse veículo parecer ainda mais dinâmico e o posiciona visualmente como o modelo com a aparência mais esportiva em seu segmento. Em seu lançamento ao mercado, o Cayenne Coupé será oferecido com duas versões de motores diferentes: um motor turboalimentado com seis cilindros com 250 kW (340 cv), que possibilita uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,0 segundos, e também um motor V8 biturbo com quatro litros que equipa o modelo topo de linha Cayenne Turbo Coupé , com 404 kW (550 cv), que acelera da imobilidade até 100 km/h em 3,9 segundos.





O Cayenne - uma história de sucesso em todo o mundo

Desde a apresentação do primeiro Cayenne, em 2002, esse modelo tem sido extremamente popular junto aos clientes ao redor do mundo. Mais de 864.200 veículos foram entregues até hoje, o que em média chega a 50 mil carros por ano. Com cerca de 71.500 veículos entregues em todo o mundo em 2018, o modelo só foi superado no primeiro lugar pelo Macan. A maioria desses veículos foi entregue a clientes na China e na Europa.



Detlev von Platen, membro do Conselho Executivo da Porsche AG encarregado de Vendas e Marketing, descreve numa entrevista as expectativas para o Cayenne Coupé em diferentes regiões, os perfis dos clientes do veículo e a crescente linha de modelos:



Que regiões e grupos de compradores o Cayenne Coupé quer atingir?

O Cayenne Coupé é um conquistador global. Ele é igualmente atraente para todas as regiões. Ele agrada aos clientes que estão interessados especialmente nos genes esportivos do Cayenne. Eles podem já ser clientes ou serem novos clientes da Porsche - com grande lealdade à marca e com um estilo de vida expressivo. O mercado dos SUVs coupés não é novo, mas estamos dando ao carro uma personalidade toda sua, através de nosso típico DNA de design da Porsche. E, é claro, o formato esportivo da carroceria se identifica bem com a marca Porsche.



Vistos internacionalmente, quem são os clientes da Porsche?

Nossos clientes têm um estilo de vida muito próprio e diferenciado. Não existe um cliente Porsche padrão. Por isso, uma de nossas máximas é levar em conta a individualidade de cada um. Ao mesmo tempo, há qualidades compartilhadas por todos os nossos clientes. Elas incluem sua paixão pelo desempenho, desenvolvimento pessoal e pelo extraordinário, assim como o sucesso que eles têm com essa atitude - uma certa motivação por ir à frente. Muitos também valorizam ter encontrado na Porsche uma família de gente com mentalidade semelhante e ávida por experimentar um merecido prazer. Em muitos casos, nossos clientes têm guiado modelos de outras marcas premium porque esperam mais de seus veículos. Qualquer um que experimente o prazer de guiar de um modelo de entrada da Porsche verá que há uma atitude muito mais esportiva e compreenderá que deseja evoluir - para um modelo Turbo ou GT. Nesse processo, o progresso pessoal é muito mais importante do que uma imagem exterior.



Que importância tem as pesquisas e estudos de mercado para as decisões da Porsche sobre modelos?

Obviamente, a resposta dos clientes influencia nossas decisões sobre produtos e nossos clientes são muito dedicados. Nós recebemos mais de 300 mil relatórios de resposta, sugestões e pedidos a cada ano. Isso sem falar que nós integramos tudo isso no processo de desenvolvimento de um novo veículo. Nós também costumamos mostrar repetidamente nossas ideias de produto para clientes e clientes em potencial. O atual Cayenne é um bom exemplo: durante o desenvolvimento, levamos em conta um grande volume de subsídios oriundos de seu antecessor. O interior, particularmente, leva em conta os desejos dos entusiastas pela Porsche. O Taycan será mais um exemplo de como nós integramos a resposta dos clientes ao desenvolvimento do produto num estágio ainda bem inicial. Nós perguntamos a nossos clientes, no início do processo de desenvolvimento, se eles conseguiriam antever um veículo movido puramente a eletricidade feito pela Porsche e como ele deveria parecer. Agora mesmo, pouco antes da apresentação mundial feita no outono passado, nós novamente pedimos a opinião deles sobre o produto final.





O Cayenne Coupé demonstra que a linha de modelos da Porsche está se tornando cada vez mais versátil. Isso seria uma tendência no sentido da diversificação?

Nosso conceito holístico não foca no veículo, mas sim no DNA da marca. Essa combinação da esportividade com a exigência de uma qualidade superior fica evidente em todos os modelos da Porsche e reflete perfeitamente os interesses de nossos clientes. Todos os nossos veículos são carro esportivos, até mesmo o Panamera, o Macan e o Cayenne. Eles são sempre a opção mais esportiva de seus respectivos segmentos - e todos eles carregam os genes do Porsche 911. É por isso que a Porsche é vista claramente como uma marca de carros esportivo. E estamos trabalhando duro para garantir que nada mude em relação a isso. Ao mesmo tempo, estamos ampliando continuamente nossa linha de produtos para podermos oferecer aos nossos clientes de todo o mundo aquilo que eles desejam. Por exemplo, o mix de modelos mudou, como resultado das preferências dos clientes nos mercados em desenvolvimento. A demanda por SUVs esportivos é muito forte, em particular, na China, mas as vendas de carros esportivos com duas portas também estão em ascensão.



Obviamente, os coupés são uma tendência no segmento SUV. Como vocês criam nos clientes uma paixão pela Porsche como marca?

A Porsche se destaca pela qualidade de manufatura e por atender aos desejos individuais de cada cliente com fascinantes carros esportivos premium. E são as pessoas que sempre estão no centro disso tudo. Um Porsche é sempre feito por gente: uma grande dose de habilidade, amor e paixão está sempre presente em cada Porsche fabricado. Na Porsche, também estamos unidos pela dedicação em encontrar sempre a melhor solução. É assim que nós criamos produtos individuais que inspiram por sua destacada qualidade e pelo prazer de dirigir. Queremos atrair mais fortemente novos grupos-alvo mais jovens com o Cayenne Coupé. Esses grupos valorizam a exclusividade e um estilo de vida marcante e têm uma mentalidade muito voltada à performance.