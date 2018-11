Encare as estradas mais desafiadoras do Brasil a bordo de uma Land Rover

Os SUVs da Land Rover também contam com um conjunto de tecnologias de última geração voltadas para segurança e conforto - Divulgação/Land Rover

O Brasil é conhecido mundialmente por suas paisagens e belezas naturais. O País conta com inúmeros destinos para atender o perfil de cada público e proporcionar experiências inesquecíveis. Para os viajantes aventureiros, a Jaguar Land Rover listou seis destinos com estradas desafiadoras e que entregam um visual surpreendente. E, para encarar qualquer uma dessas aventuras, os modelos da Land Rover são referência em robustez e desempenho e capazes de ultrapassar os terrenos mais difíceis e vencer condições climáticas desafiadoras e o máximo de conforto.

Completando 70 anos de história em 2018, a Land Rover é referência mundial em veículos para qualquer tipo terreno. Todos os modelos da marca vêm equipados de série com tração integral nas quatro rodas, tecnologia que permite ao veículo superar trechos irregulares: trajetos de terra, lama, cascalho, rochas, com declives e que exigem do veículo força nas quatro rodas.

Os SUVs da Land Rover também contam com um conjunto de tecnologias de última geração voltadas para segurança e conforto, que proporcionam tranquilidade para todos os ocupantes do veículo durante a viagem. Um exemplo disso é o sistema de Vetorização de Torque por Frenagem, que monitora e equilibra constantemente a distribuição de torque entre todas as rodas para melhorar a aderência e a direção, garantindo agilidade e a estabilidade do veículo ao fazer curvas. Além disso, os modelos têm uma altura do solo elevada, o que permite ultrapassar poças d’agua e pequenos riachos.

Agora que você já conhece os principais diferenciais da marca, basta escolher um dos destinos e partir para a estrada acompanhado de um dos modelos da Land Rover e de uma bela paisagem.

Serra do Rio do Rastro (Santa Catarina)

A rodovia SC-390 é conhecida por ser um dos percursos mais desafiadores do Brasil. Ao percorrer suas 283 curvas, trechos em ziguezague e subidas íngremes, é possível aproveitar a experiência pela mata Atlântica, com uma fauna diversa com vários tipos de felinos de pequeno, médio e grande portes - macacos, quatis, pacas, mãos-peladas, tatus, tamanduás e iraras. É um dos cartões postais de Santa Catarina, que pode facilmente ser desbravado a bordo de um Land Rover, especialmente para testar o modo neve do Terrain Response, já que a região é famosa por ser um dos poucos lugares do País onde há esse fenômeno climático anualmente.

Transpantaneira (Mato Grosso)

Essa estrada de chão corta o pantanal do Mato Grosso ligando a pequena cidade de Poconé ao distrito de Porto Jofre, já na divisa com Mato Grosso do Sul. Tem quase 150 quilômetros de extensão e é um dos grandes atrativos da região. Durante o período de chuvas, que vai de outubro a março, o caminho se torna complicado até mesmo para alguns veículos 4x4, mas nada que o Discovery, com capacidade de transpor trechos alagados de 90 cm – a maior capacidade da categoria – não tire de letra. Para avistar animais, no entanto, a época de seca é a mais recomendada, mas não impede o Discovery de transpor lamaçais e obstáculos com um dos visuais mais lindos do Brasil.

Estrada Paraty – Cunha (Rio de Janeiro)

Considerada uma das mais cenográficas do Brasil, a estrada Cunha-Paraty vai do interior paulista ao litoral sul-fluminense. Durante o trajeto, é possível desfrutar de algumas atrações como O Lavandário, o Parque Estadual da Serra do Mar e a Pedra da Macela, aproveitando para se aventurar pelas trilhas em terreno íngreme e cachoeiras. A região é muito conhecida pelos amantes de ciclismo de aventura e mountain bike, portanto é altamente recomendado acessorizar o carro para se equipar para uma viagem aliada a esporte.

Chapada dos Guimarães (Mato Grosso – MT 251)

A Chapada dos Guimarães é um paraíso de belezas naturais e está localizada na cidade de Guimarães, no estado do Mato Grosso do Sul. A chapada é uma forma de relevo montanhoso em que ocorrem extensões de solo elevadas e planas, vales profundos, cachoeiras e rios caudalosos. O Parque Nacional é um dos principais destinos de quem busca por aventura na região. O local conta com trilhas que só podem ser acessadas com um veículo 4x4 por conta das áreas rochosas.

Praia dos Castelhanos, Ilhabela (São Paulo – SP 131)

A Praia de Castelhanos é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Localizada na cidade de Ilhabela, no litoral de São Paulo, a praia tem mais de dois quilômetros de extensão e o acesso principal é pela estrada do Parque Estadual de Ilhabela. O trajeto, de cerca de 20 quilômetros em meio à Mata Atlântica, é formado por lindas paisagens, quedas d’água, grandes árvores, alguns animais e até um pequeno riacho. Por questões de segurança e preservação, a entrada de carros é limitada a 42 veículos por dia. O horário permitido para o trajeto Parque/Castelhanos é das 7 às 14 horas. Isso porque a mesma estrada é utilizada para ida e volta. O trajeto contrário funciona das 15 às 18 horas (19 horas durante o horário de verão).

Pedra Grande, Atibaia (São Paulo)

Pedra Grande é um monumento natural localizado na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Do local, é possível avistar montanhas e vales das cidades de Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, Mairiporã e Nazaré Paulista. Com mais de 1.450 metros de altitude, a região é frequentada por praticantes de atividades ao ar livre, como asa-delta, paraglider, rapel, trekking, mountain bike, entre outros. Para chegar até o topo da Pedra, é necessário pegar uma estrada de terra de cerca de 10 km.

