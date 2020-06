Empresa brasileira fabricante de ônibus oferece soluções de segurança para transporte de passageiros em razão do coronavírus

O novo conceito reúne soluções e produtos que promovem a biossegurança dos passageiros e contribuem para a retomada segura da mobilidade - Foto: Divulgação/Assessoria

Demonstrando o seu protagonismo no desenvolvimento de soluções de mobilidade, a Marcopolo apresenta a Marcopolo BioSafe, plataforma de soluções que congrega inovação e tecnologia para preservar a saúde e a segurança dos usuários e promover a retomada do segmento de transporte de passageiros, fortemente impactado em razão da pandemia do Novo Coronavírus.

Segundo James Bellini, CEO da Marcopolo, o novo conceito reúne soluções e produtos que promovem a biossegurança dos passageiros e contribuem para a retomada segura da mobilidade respeitando as diretrizes de órgãos de saúde e governamentais. “Vivemos um momento único onde inovação e tecnologia são aliadas para a retomada segura da mobilidade. Com a Marcopolo BioSafe, nosso objetivo é nos colocar como parceiros de nossos clientes tanto do Brasil quanto do exterior, dando a eles condições de seguir operando e de reconquistar a confiança do passageiro em usar o transporte coletivo”, explica.

Para apresentar as inovações e tecnologias que a Marcopolo vem desenvolvendo focadas em biossegurança, a empresa montou um ônibus com todas as novas soluções e vai promover um roadshow pelos principais mercados atendidos, tanto no Brasil quanto no exterior, para demonstrar as vantagens e benefícios aos clientes e usuários. “Precisamos agir com urgência e proatividade para divulgar e fomentar a aplicação dessas importantes soluções que vão colaborar para a retomada segura e com saúde do País. O transporte coletivo é fundamental para garantir a mobilidade das pessoas e não pode ser encarado como um gargalo ou limitador”, enfatiza James.

O executivo acrescenta que o conceito Marcopolo BioSafe abrange modelos das marcas Marcopolo, Volare e Neobus e mostra a alta capacidade da empresa para responder a novos desafios. “Desde o início da pandemia aceleramos ainda mais o nosso processo de inovação. Em menos de dois meses, apresentamos ao mercado três soluções de biossegurança embarcada como medida de combate à pandemia. E muitas outras serão disponibilizadas em breve”, comenta referindo-se ao FIP Onboard, sistema que usa névoa seca para desinfecção do interior do ônibus, ao kit de proteção para motoristas e cobradores e ao uso de luz UVC para desinfecção dos sanitários, todos instalados neste ônibus-conceito.

O executivo acrescenta que as soluções Marcopolo BioSafe seguirão sendo entregues, mesmo após o término da pandemia. “Este novo cenário é um marco e entendemos que não poderemos mais voltar ao que existia antes. Seguiremos trabalhando continuamente para que nossos modelos sejam referência em biossegurança porque entendemos que a exigência neste sentido permanecerá e será cada vez mais elevada”, finaliza.