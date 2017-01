Emplacamentos globais apontam Brasil com pior resultado em 2016

Com o emplacamento de 1.986.436 unidades, entre automóveis e comerciais leves, o Brasil encerrou 2016 com o pior desempenho no ranking dos 10 maiores mercados internos do mundo. A queda foi de 19,8% em relação ao total de 2.476.965 unidades em 2015. O Brasil ainda amargou queda na posição do ranking ficando na 9ª posição, caindo 2 posições em relação ao ano anterior. Os dados são da JATO Dynamics do Brasil, líder em fornecimento de informações automotivas.

Esses resultados mostram que o Brasil perdeu duas posições. De 7º mais importante mercado interno em 2015, encerrou o ano passado em 9º colocado. Sem novidades para os primeiros colocados, a China segue na liderança com alta acumulada de 14,2%. Os EUA mantiveram-se na segunda colocação, também com alta de 0,4%. O Japão, por sua vez, mesmo diante da queda de 1,6%, continua na terceira posição.

É importante destacar que os dados chineses incluem apenas veículos de passeio. Para o restante dos países os números englobam automóveis e comerciais leves.

País 2014 2015 2016 China 20.971.769 22.358.140 25.523.313 EUA 16.519.826 17.475.066 17.553.448 Japão 5.495.939 4.975.791 4.897.072 Alemanha 3.261.376 3.439.767 3.604.581 Índia 2.920.298 3.061.541 3.317.572 Grã Bretanha 2.798.121 3.005.333 3.068.473 França 2.165.185 2.294.265 2.420.820 Itália 1.479.461 1.709.396 2.019.887 Brasil 3.328.982 2.476.965 1.986.436 Canadá 1.853.182 1.901.536 1.951.007 Outros 13.461.579 13.129.797 13.121.161 TOTAL 74.255.718 75.827.597 79.463.770

* Os números incluem comerciais leves e carros de passeio, com exceção da China – apenas carros

** A pesquisa contempla os seguintes países: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Croácia, Espanha, EUA, França, Grã Bretanha, Grécia, Holanda, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Malásia, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan e Turquia.

Desempenho dos grupos

Em um ano de recuperação com altas acumuladas de 3,3%, 1,7% e 0,8%, Volkswagen, Toyota e GM Company mantiveram-se nas três primeiras colocações, respectivamente, com volumes de 9.087.193 unidades, 8.517.294 e 6.987.939 veículos. No ranking do Top 13, apenas o grupo PSA amargou queda de 2,7%, com total de 2.552.913 unidades emplacadas.

Todos os demais nove grupos automotivos do Top 13 obtiveram taxas de crescimento. O Grupo Hyundai (3,0%), Ford (1,5%), Honda (5,7%), FCA (1,5%), Nissan (2,0%), Suzuki (2,4%), Renault (12%), Daimler (8,2%) e BMW (4,9%).

GRUPOS MARCAS 2014 2015 2016 VOLKSWAGEN 9.018.446 8.800.688 9.087.193 TOYOTA 8.489.827 8.378.831 8.517.294 GM 7.063.826 6.933.798 6.987.939 HYUNDAI 6.457.959 6.493.043 6.684.828 FORD 5.517.759 5.746.998 5.832.572 HONDA 4.195.990 4.436.111 4.690.027 FCA 4.445.557 4.400.727 4.467.306 NISSAN 4.198.602 4.317.511 4.405.086 PSA 2.588.683 2.622.560 2.552.913 SUZUKI 2.575.766 2.437.971 2.496.561 RENAULT 2.166.407 2.191.477 2.454.233 DAIMLER 1.828.730 2.109.818 2.283.049 BMW 1.958.567 2.088.191 2.190.246 OUTROS 13.749.599 14.869.873 16.775.545 TOTAL 74.255.718 75.827.597 79.424.792

* Carros e comerciais leves

