Embriaguez no volante matou 25 pessoas em Campo Grande nos últimos dez anos

Dirigir sob o efeito de bebida alcoólica passou a ser crime no Brasil em 2007 e desde então, vários agravantes foram sendo incorporados ao CTB (Código Brasileiro de Trânsito) - (Foto: Reprodução)

Que bebida e direção não combinam, isso todo mundo sabe. Mas em Mato Grosso do Sul, na última década 18.057 pessoas foram presas no Estado por estarem bêbadas e 25 pessoas morreram em Campo Grande vítimas de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. Uma média de aproximadamente 1,8 mil motoristas flagrados dirigindo alcoolizados por ano. No último dia 19, a Lei Seca completou 12 anos no Brasil.

Se tratando de acidentes, nos últimos dez anos apenas na Capital de MS alcança os 2.318 casos dos quais, quase metade, 49,5%, resultou em vítimas feridas.

Crime - Dirigir sob o efeito de bebida alcoólica passou a ser crime no Brasil em 2007 e desde então, vários agravantes foram sendo incorporados ao CTB (Código Brasileiro de Trânsito). Em 2016 a Lei de número 13.281, acrescentou ao Código o artigo 165-A, que considera infração gravíssima a recusa ao teste de bafômetro. As multas também foram reajustadas e o valor para quem for pego dirigindo sob efeito de bebida alcoólica passou de R$ 1.915,00 para R$ 2.934,70, entre outras penalidades que incluem a perda do direito de dirigir.

“Infelizmente o que falta é uma boa dose de consciência. Muitos não estão preocupados com o próximo e insistem no velho hábito. Mesmo diante de dados assustadores como esse de prisões ou de mortes causadas por motoristas embriagados, algumas pessoas ainda insistem na infeliz mistura álcool e direção. Por isso a importância de unir as forças contra abusos que podem custar vidas”, afirmou o chefe do setor de fiscalização do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Júnior.

Bafometro digital - Digitalizando os trabalhos equipamentos, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) adquiriu três etilômetros novos da marca alcolizer para serem usados na fiscalização de trânsito. Conhecido como ‘bafômetro passivo’, os aparelhos detectam a presença de álcool sem a necessidade de o motorista soprar no aparelho, ou seja, a constatação pode ser feita à distância.

Com duas funcionalidades (ativa e passiva) o aparelho necessita de cargas elétricas, assim como um celular. O modo passivo ocorre quando o álcool é identificado pelo odor e caso a presença de álcool seja detectada, o condutor é convidado a soprar o bocal do mesmo aparelho. O processo ativo identificará a quantidade de álcool no sangue.