Em três meses, vendas do Honda CRV cresceram 12,3%

Os utilitários esportivos seguem em alta. De acordo com levantamento da consultoria focus2move, as vendas destes modelos cresceram 12,3% no primeiro trimestre deste ano e representam 36% do total de carros de passageiro emplacados no mundo inteiro.

O segmento é um dos poucos que avançou sem parar nos últimos 4 anos e, por isto, ganha novos competidores a cada ano.

O líder emplacou 334.269 unidades de janeiro a maio e cresceu 10% nos primeiros 5 meses do ano com a nova geração, que inclui motores turbo pela primeira vez. A nova geração chega ao Brasil até o final de 2017.

Em segundo lugar ficou o Toyota RAV4 com 308.354 unidades e em terceiro lugar o Volkswagen Tiguan com 277.706 unidades emplacadas.



