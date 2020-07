Agentes flagram 17 condutores sem habilitação em operação na Avenida Duque de Caxias

Detran em operação LEI SECA - (Foto: Secom/MS)

Agentes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em conjunto com policiais do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), realizaram uma operação comando na última segunda-feira (20), com intuito de coibir os números de acidentes envolvendo motociclistas na Capital. Foram flagrados 17 condutores não habilitados e nove proprietários de veículos foram autuados por permitir que pessoas não habilitadas tomassem posse do veículo.

Além disso, os agentes também flagraram dois condutores com a habilitação vencida, oito veículos com licenciamento atrasado e seis motocicletas foram removidas para os pátios.

O chefe da fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala Junior, lembra que diariamente os agentes estão nas vias realizando ações para coibir infrações de trânsito. “Do início do mês até o momento, já realizamos cerca de dezessete operações com o intuito de identificar abusos no trânsito, condutores embriagados, documentação, estado dos veículo, entre outras fiscalizações de rotina”, comenta.

Ajala ressalta que o objetivo maior é reduzir os riscos de acidentes. "Para isso precisamos estar atentos, mas cabe também ao motorista fazer sua parte", diz ele.

A operação foi realizada na Avenida Duque de Caxias, entre 15h30m e 18h.

Operação Lei Seca - No último final de semana, durante Operação Lei Seca, em apoio ao toque de recolher, os agentes abordaram 495 veículos e 515 condutores foram submetidos aos testes de etilômetro. Desses, quatorze se recusaram a fazer o teste e quatro foram presos por dirigir sob efeito de álcool.

Novo Bafômetro - No dia 26 de junho o órgão adquiriu para a equipe de fiscalização três etilômetros novos da marca alcolizer que estão sendo utilizados nas fiscalizações de trânsito. Conhecido como ‘bafômetro passivo’, os aparelhos detectam a presença de álcool sem a necessidade de o motorista soprar no aparelho, ou seja, a constatação pode ser feita à distância.