Em mundial de rally na Espanha Ford Focus RSRX tem visual estilizado

O Ford Focus RS RX inicia a temporada do Campeonato Mundial de Rallycross neste fim de semana, em Barcelona, com visual novo e eletrizante. Os dois Focus da equipe Hooning Racing, pilotados por Ken Block e Andreas Bekkerud, trazem a assinatura do artista britânico David Gwyther, mais conhecido como “Death Spray Custom”, famoso por seu trabalho de arte multidisciplinar.

A nova pintura combina intensa energia com elementos 3D. Além do desenvolvimento de padrões e cores, “Death Spray Custom” criou novos nomes e números para os dois pilotos, um novo logotipo Hoonigan e abordagens diferentes para as conhecidas frases da equipe, como "Kill All Tires" (“Mate todos os pneus”) e "Ain’t Care" (“Não damos a mínima”).

“Todo ano, nós aqui da Hoonigan Racing e Hoonigan Industries tentamos criar as melhores pinturas de carros de corrida no mundo do automobilismo", diz Block. “Temos conseguido avançar no que fazemos e estamos sempre tentando alinhar nossas pinturas com gráficos e artistas sensacionais para tornar os carros visualmente atraentes e únicos na pista, trazendo roupas frescas para a Hoonigan e outras linhas de produtos de nossos parceiros.”

Block diz ser fã do trabalho de “Death Spray Custom” há algum tempo e que está feliz por trabalhar junto com ele na criação da pintura dos carros deste ano.

"Eu passei minha juventude enfiado na traseira de um Ford Escort antigo, perseguindo etapas de rali em todo o Reino Unido", diz “Death Spray Custom”. "Em 2017, pareceu adequado dedicar meu tempo trabalhando com Ken Block e a equipe Hoonigan".

A abertura do Mundial de Rallycross da FIA pode ser acompanhada pelos fãs no Brasil, neste fim de semana, via streaming por um canal exclusivo nowww.fiaworldrallycross.com/live.

A temporada terá 12 etapas, incluindo pela primeira vez a Cidade do Cabo, na África do Sul. Depois de Barcelona, o campeonato segue para o vizinho Portugal, em Montalegre. O circuito continua na Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Suécia, Canadá, França, Letônia, novamente Alemanha e termina na África do Sul em novembro.

