Uma história de pioneirismo, tecnologia e inovação. Em 2017, a Mitsubishi Motors comemora 100 anos da fabricação de seu primeiro veículo. Para celebrar a data, a Mitsubishi Motors lança um site com informações dos principais modelos lançados ao longo deste século.

Acesse: www.mitsubishimotors.com.br/portal/100anos-mit

“Uma história de sucesso não se constrói de um dia para o outro. Temos orgulho de completar 100 anos sempre entregando aos nossos clientes veículos com muita tecnologia e percussores em cada uma de suas épocas. Esse site mostra o quanto a Mitsubishi fez ao longo dos anos e o quanto está alinhada com o futuro”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors.

Do clássico ao atual, a linha do tempo mostra os principais fatos nestes 100 anos, destacando as tecnologias pioneiras e modelos que fizeram história, como o Model A, carro que iniciou essa jornada, o primeiro veículo japonês a ser testado em um túnel de vento, o inovador automóvel elétrico da Mitsubishi criado em 1970, as conquistas nos ralis e muito mais.

Presente há 26 anos no Brasil, a inauguração da fábrica da marca em Catalão (GO) e a comemoração das 100.000 L200 fabricadas são alguns dos destaques até chegar nos modelos atuais, como a recém lançada L200 Triton Sport.

Com referências da pintura japonesa e caligrafia Kanji, o site tem fácil navegação e é possível explorar cada um dos veículos movendo com o ponteiro do mouse, utilizando as marcações no fim da página ou apenas movendo os dedos, se estiver usando um tablet ou smartphone.

Exposição em São Paulo

No MIT Point, a flagship store da Mitsubishi inaugurada recentemente no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, há um imenso painel com toda a história da Mitsubishi nestes 100 anos, além da exposição de diversos modelos. A exposição é aberta ao público com entrada gratuita.

Veja Também

Comentários