Eficientes e potentes: os novos modelos Audi plug-in híbridos Q5, A6, A7 e A8

Autonomia elétrica de mais de 40 km, de acordo com ciclo WLTP - Foto: Divulgação

A Audi segue sua estratégia de eletrificação com uma ofensiva plug-in híbrida abrangente. A marca está apresentando as versões híbridas dos modelos A8, A7 Sportback, A6 e Q5 com autonomia elétrica de mais de 40 km no ciclo WLTP durante o Salão de Genebra – no modo somente elétrico, veículos são livre de emissões locais além de eficientes e esportivos. Os novos veículos plug-in híbridos estarão disponíveis para pedidos durante 2019.

Ampla escolha de modelos: A estratégia híbrido plug-in da Audi

Com híbridos plug-in desde SUV médio até sedãs de luxo, a Audi está expandindo sua gama de plug-in híbridos para uma mobilidade sustentável. Dependendo da série do modelo, existe uma escolha de duas versões, com diferentes desempenho e equipamentos: um modelo conforto e uma versão com configuração esportiva que abrange a linha S, uma suspensão bem afinada e configuração de tração proporcionando maior desempenho nas acelerações do motor elétrico para condução mais dinâmica. De agora em diante, os novos modelos plug-in híbridos ostentam o nome "TFSI e". No futuro, a etiqueta "e-tron" continuará reservada exclusivamente para os veículos com tração elétrica.

Potência de dois corações: o conceito versátil de tração

Os veículos elétricos plug-in híbridos (PHEV) criam entusiasmo graças ao seu caráter versátil. Os modos de direção – somente elétrico, livre de emissões locais, esportivo ou dinâmico – oferecem uma ampla autonomia mesmo em longas distâncias e com a potência de dois corações dos motores a combustão e elétrico.

A autonomia somente elétrica dos PHEVs contará com mais 40 km no ciclo WLTP para cada modelo. O conceito de tração híbrida é projetado para que o cliente possa trafegar por volta de um terço dos roteiros médios atuais no modo somente elétrico durante a condução cotidiana.

Todos os novos plug-in híbridos da Audi usam um motor a gasolina turbo, com injeção direta, que funciona junto com um motor elétrico que está integrado à transmissão. Uma bateria de íons de lítio debaixo do assoalho do compartimento de bagagem fornece a energia elétrica. Como resultado, o motor elétrico pode suportar o motor a combustão durante a aceleração. O resultado: alto desempenho nas partidas e aceleração poderosa.

Ao mesmo tempo, com referência à recuperação, o sistema de tração lembra aquele da nova tração puramente elétrica Audi e-tron. Ele é projetado para alta eficiência e máximo desempenho na recuperação. Nas frenagens, os novos modelos PHEV da Audi recuperam até 80 kW de energia. O motor elétrico suporta uma leve desaceleração, a maioria no tráfego diário. Para aplicações médias dos freios, a tarefa é dividida entre os freios hidráulicos, que desempenham essa tarefa sozinhos somente com uma desaceleração de mais de 0.4 g.

A bateria de íons de lítio do A6, A7 e A8 é feita de 104 células, que estão combinadas em oito módulos. Ela armazena 14,1 kWh de energia a uma voltagem de 385 V. A bateria de íons de lítio do Q5 compreende células prismáticas e tem a mesma capacidade. Em cada caso, o circuito de arrefecimento está integrado no circuito de baixa temperatura, que alimenta o motor elétrico e os eletrônicos de potência. Os eletrônicos de potência transformam a corrente direta da bateria de alta voltagem em uma corrente trifásica para o motor elétrico – durante a recuperação eles fazem o oposto. A bomba elétrica de calor garante um controle de climatização eficiente no veículo e pode gerar até 3 kW de energia de calor a partir de 1 kW de energia elétrica com o calor gerado no veículo.

O trem de força: motor a combustão eficiente, motor elétrico de alto desempenho e grande capacidade da bateria de íons de lítio

O A8 com tração híbrida plug-in tem um motor a combustão e um motor síncrono permanentemente forte como motor elétrico. Ele está integrado junto à embreagem tiptronic de 8 marchas, que passa o torque à tração quattro permanente nas quatro rodas. A linha luxo tem uma versão A8 L de 5,3 metros, com chassi estendido.

Os modelos Audi A7 e A6 com tração híbrida plug-in usam o mesmo trem de força. A capacidade da bateria é idêntica àquela do Audi A8 PHEV. Junto com o motor elétrico que está integrado à transmissão de dupla embreagem, um motor a gasolina garante que exista ampla potência e torque. Os dois modelos estão disponíveis em dois níveis de potência com diferente desempenho na aceleração. O trem de forçado Audi Q5 PHEV segue o mesmo conceito do Audi A6 e A7.

Modos e controle de tração: Máximo conforto e alta autonomia elétrica

A gestão híbrida dos modelos plug-in é projetada para máxima eficiência e conforto do motorista, pois escolhe automaticamente a melhor estratégia de funcionamento. A partida ocorre eletricamente no modo "EV" como padrão e o motor a combustão é ligado dependendo da situação.

Os modelos plug-in híbridos têm os seguintes modos de tração: EV, Auto e Hold. Com o botão do modo de acionamento, o motorista pode escolher a partir destas três configurações básicas: prioridade para a tração elétrica, modo híbrido totalmente automático ou economia de potência para uma fase posterior da jornada. No modo Auto, os PHEVs usam a interação inteligente dos motores elétrico e a combustão para a máxima eficiência. No modo Hold, a gestão da tração controla o trem de força para que a condição atual da corrente da bateria seja mantida para dirigir posteriormente somente no modo elétrico em áreas urbanas.

O assistente de eficiência preventiva presta uma contribuição essencial ao aumento da autonomia elétrica, garantindo o máximo conforto do cliente. Para isto, a gestão inteligente da tração integra o perfil da rota ao controle do trem de força. Esta estratégia de operação preventiva avalia tanto os dados de navegação durante o guia ativo da rota como a informação do assistente de eficiência, além do sistema de sensores do veículo. Usando esta informação, ela cria um planejamento básico para toda a rota e o planejamento preciso para os próximos quilômetros. Como resultado, são reconhecidas as situações nas quais o motorista precisa retirar o pé do acelerador. O motorista recebe uma indicação visual correspondente no display e uma informação sensível via pedal do acelerador ativo. Ao mesmo tempo, é iniciada a recuperação antecipada.

Além disso, o motorista pode escolher entre os modos de condução Comfort, Efficiency, Auto e Dynamic pelo sistema Audi drive select, influenciando assim a configuração da tração, suspensão e direção. Dependendo da configuração, mudam os limites a partir dos quais as duas trações trabalham juntas ou o motor elétrico alimenta a aceleração e também o torque máximo. No modo Dynamic, o motor elétrico suporta o motor a combustão mais intensivamente com seu desempenho elétrico na aceleração, para a máxima condução dinâmica.

O pedal do acelerador ativo, com ponto variável de pressão, sensível ao toque, para condução no modo somente elétrico suporta a tração para o acionamento mais eficiente possível. Quando o motorista remove o pedal do acelerador, o veículo desliza livremente na marcha D automática e nos perfis Auto e Efficiency da Audi drive select (abaixo de 160 km/h), onde tanto o motor a combustão e o motor elétrico são desacoplados e desligados. Por outro lado, na marcha S e no perfil Dynamic, o motor elétrico permanece ativo no modo desaceleração, se recupera e converte a energia cinética em energia elétrica.

O Audi virtual cockpit opcional e o display MMI apresentam todas as notificações importantes referentes à condução elétrica: um potenciômetro, a autonomia e todos os fluxos de energia.

Versátil – não somente com referência à tração: Estratégia de modelos e linhas de equipamento

Audi oferece A6, A7 e Q5 cada um com modelos conforto e versões esportiva e dinâmica. Os últimos sendo lançados com equipamento esportivo particular: além da aceleração incrementada do motor elétrico, eles têm o pacote externo S line como padrão. Além disso, A6 e A7 têm um pacote de estilo preto com frisos escurecidos, pinças de freio pintadas em vermelho e escurecimento do vidro para privacidade no compartimento traseiro. O desempenho dos híbridos também colocam toques esportivos no interior. O A6 e A7 têm suspensão esportiva como padrão.

Conveniente: Carga com o Serviço de Carga e-tron

O sistema compacto de carga também faz parte do equipamento padrão dos novos plug-in híbridos da Audi. Ele compreende cabos para tomadas domésticas e industriais e um painel de controle. Como opção, a Audi entrega o ajuste do suporte de parede e um cabo de três modos para estações públicas de carga. Em um conector de carga com uma tomada de 7,2 kW, a carga completa da bateria demora no máximo duas horas.

Durante a condução, os clientes podem carregar convenientemente os novos modelos plug-in híbridos. Um serviço de carga de propriedade da Audi, o Serviço de Carga e-tron*, concede por solicitação acesso a um grande número de estações públicas de carga em 16 países europeus. Preparativos estão sendo feitos para introduzir isto em outros países. Somente um cartão é suficiente para iniciar a carga com numerosos fornecedores. Os clientes precisam se registrar somente uma vez no portal myAudi e finalizar um contrato de carga sujeito a uma taxa. A cobrança ocorre sempre ao final do mês, usando o método de pagamento armazenado.

No lançamento ao mercado do Audi e-tron, clientes Audi podem abastecer seu domicílio e sua garagem com eletricidade ecológica, gerada livre de emissões de CO2, a partir da marca "Volkswagen Naturstrom". Ele é gerada 100% a partir de fontes renováveis, tais como usinas hidrelétricas e sua origem é certificada a cada ano por TÜV. Além disso, se necessário, a Audi auxilia os clientes colocando-os em contato com um eletricista para implementar uma solução de carga adequada em sua própria garagem.

Gestão de Carga a partir do Sofá: Aplicativo myAudi

O aplicativo myAudi também é uma ferramenta prática para lidar com o veículo. O aplicativo traz serviços do portfólio Audi connect para o smartphone do cliente. Usando o aplicativo, o cliente pode verificar remotamente a condição da bateria e autonomia, iniciar o processo de carga, programar o temporizador de carga e visualizar as estatísticas de carga e consumo.

Outra função do aplicativo myAudi é o controle de pré-entrada de climatização mesmo antes de dar a partida. Isto é possível porque o compressor do ar condicionado e o aquecedor auxiliar do veículo funcionam com base em alta voltagem. O cliente pode determinar exatamente como o interior deve ser aquecido ou resfriado enquanto o veículo estiver estacionado ou a bateria estiver sendo carregada. Dependendo dos respectivos equipamentos do veículo, o aquecimento do volante de direção, dos bancos, retrovisores, para-brisa e vidro traseiro, além da ventilação dos bancos podem ser ativados com o controle de pré-entrada de climatização. A partida rápida dos componentes de climatização também é possível ao destravar o veículo com a chave.