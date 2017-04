Ecosport será produzido em duas fábricas na Europa

A Ford anunciou a remodelação de sua fábrica na Romênia, que deverá produzir no final do ano o Novo EcoSport. Além dessa unidade na cidade de Craiova, a Ford fabricará o novo modelo na Rússia, onde já é montado o EcoSport atual, com o objetivo de ampliar a oferta do utilitário esportivo no mercado europeu, onde teve um crescimento de 44% nas vendas no ano passado.

Craiova será a sexta fábrica do mundo a produzir o Novo EcoSport, além do Brasil, Índia, China, Tailândia e Rússia. A produção está programada para começar no final do ano, depois do Brasil, que será o primeiro mercado mundial a lançar o novo modelo.

A fábrica da Ford em Craiova, localizada a cerca de 230 km da capital romena, Bucareste, recebeu um investimento de 200 milhões de euros (cerca de R$665 milhões) para a modernização da linha de montagem onde será feito o novo produto. A renovação incluiu a instalação de 220 novos robôs para melhoria da eficiência e qualidade nas áreas de estamparia, pintura e montagem, além da contratação de cerca de 1.000 novos empregados.

O modelo faz parte do plano da Ford de lançar cinco novos utilitários esportivos e crossovers na Europa até 2019.

Veja Também

Comentários