Jaguar e Land Rover confirmam que a partir de 2020 todos os veículos lançados serão eletrificados

A Jaguar Land Rover, marcas britânicas de veículos de luxo, confirma que todos os seus veículos lançados a partir de 2020 serão eletrificados, ou seja, usarão tecnologia híbrida ou 100% elétrica. O anúncio foi feito durante a primeira edição do Tech Fest, evento que está sendo promovido pela marca de hoje a domingo ao público externo e traz uma série de debates sobre o futuro da mobilidade.

Dr. Ralf Speth, CEO global da Jaguar Land Rover, disse: “Todos os novos veículos Jaguar e Land Rover lançados a partir de 2020 serão eletrificados. Isso dará aos nossos clientes ainda mais opções de escolha. Nós iremos introduzir em nossa linha de veículos um novo portfólio de modelos elétricos que incluirá modelos 100% movidos a eletricidade e modelos híbridos. Esse movimento da Jaguar Land Rover rumo à completa eletrificação de sua linha começará com o lançamento do novo Jaguar I–PACE SUV totalmente elétrico e de performance da Jaguar, que estará a venda já no ano que vem”.

Com entrada gratuita, o Tech Fest acontece na Universidade de Arte em Londres e trará uma série de atrações para o público como:

Jaguar E-type Zero

O elétrico Jaguar E-type Zero mostra o futuro de um dos mais famosos veículos já produzidos no mundo. Reconhecido por Enzo Ferrari como o “mais belo automóvel já produzido na história”, o E-type combina pela primeira vez seu maravilhoso design com um motor elétrico contemporâneo.

O E-type Zero foi produzido sobre um modelo do ano de 1968 Série 1.5 Roadster e traz um avançado motor elétrico que o faz sair da imobilidade e atingir os 100 quilômetros por hora em apenas 5,7 segundos. O modelo foi desenvolvido pelos engenheiros da Jaguar Classic, nas oficinas de Warwickshire, no Reino Unido.

Conceito elétrico Jaguar I-PACE

O I-PACE é o começo de um futuro limpo. O conceito é um SUV totalmente personalizado e 100% elétrico, que une a praticidade diária de um SUV, com design avançado e desempenho de um superesportivo. O conceito está confirmado para chegar ao mercado global já no ano que vem.

Jaguar FUTURE-TYPE

O Jaguar FUTURE-TYPE mostra a visão da marca britânica para a mobilidade a partir do ano de 2040. O conceito virtual totalmente autônomo explora o poder do compartilhamento e a conectividade de veículos no futuro.

O FUTURE-TYPE permite aos clientes trabalhar em diferentes aspectos, simplesmente dizendo ao veículo o quais são as suas necessidades. Seu coração é o volante “Sayer”, uma peça inteligente que revolucionará as opções de mobilidade dos consumidores. Seu nome remete ao aclamado designer da Jaguar responsável pelo E-TYPE, Malcolm Sayer e extrapola totalmente a simples função de um volante, sendo bastante útil também dentro de casa.

Isso porque “Sayer” é um volante de inteligência artificial (AI) ativado por voz, que poderá realizar centenas de tarefas distintas. Seu software avançado de reconhecimento de voz permitirá ao volante responder às suas perguntas, conectar-se às notícias, organizar a sua viagem ou mesmo selecionar a sua forma preferida de entretenimento.

A Jaguar Land Rover entende que a condução é muito mais do que ir de um ponto A para um ponto B. Por isso mesmo, a empresa considera que sempre haverá a opção de dar aos seus clientes a opção de ter total controle e propriedade de um veículo, mesmo que este seja autônomo.

Sobre o passado, presente e futuro da Jaguar, o Tech Fest mostrará ainda as seguintes histórias:

Recrutamento de funcionários do futuro com o Gorillaz

A banda virtual Gorillaz e a Jaguar Land Rover uniram-se novamente para continuar a busca por talentos de classe mundial durante o Tech Fest. Os interessados em trilhar uma carreira de engenharia nas marcas britânicas poderão participar de um desafio que testa suas habilidades técnicas, sua lógica e sua memória. Os melhores nesse teste terão mais chances de serem recrutados pela empresa.

Do desperdício para as ondas

Esse é um projeto de sustentabilidade promovido pela Jaguar Land Rover, que produziu uma prancha de surfe com 100% de plástico poliuretano reciclado. A prancha foi fabricada em parceria com a Skunkworks, empresa especializada na utilização de materiais sustentáveis.

A prancha foi recentemente testada por Lucy Campbell, uma das mais importantes surfistas do Reino Unido.

O projeto reforça o comprometimento da Jaguar Land Rover em obter desperdício zero em todos os seus processos de produção. Ele é uma dentre inúmeras iniciativas que estão sendo tomadas pela empresa em dar uma segunda vida aos materiais resultantes das sobras de produção.

Autonomia em um mundo real (Range Rover Sport)

A Jaguar Land Rover já está testando a tecnologia autônoma em seus veículos que, no futuro, poderão rodar sem nenhum motorista, respeitando semáforos, cruzamentos e rotatórias.

Projetada e desenvolvida no Reino Unido, essa tecnologia já está em uso em um Range Rover Sport e leva a empresa a andar a passos largos rumo a autonomia de nível quatro, que poderão estar presentes nos futuros veículos da Jaguar Land Rover já na próxima década.

Interagindo com seu Range Rover Velar de qualquer lugar do mundo

O novo Range Rover Velar foi projetado para levá-lo ainda mais além. Mais do que um automóvel, ele foi projetado para mudar a maneira como você interage com a tecnologia.

O novo sistema de entretenimento Touch Pro Duo incorpora duas telas de 10 polegadas com alta definição e sensíveis ao toque. Com elas, você pode interagir com seu carro de qualquer lugar do mundo, dando a partida por meio de seu smartphone, verificar a sua localização exata, ajustar a temperatura ambiente ou mesmo verificar o nível do tanque de combustível.

