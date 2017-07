Durante o Festival no Reino Unido, Maserati apresentou os esportivos GranTurismo e GranCabrio

A principal mudança no design é a nova grade hexagonal dianteira no formato batizado pela Maserati de "nariz de tubarão" (sharknose) / Divulgação

A Maserati apresentou os esportivos GranTurismo e GranCabrio renovados durante o Festival de Velocidade de Goodwood, realizado no Reino Unido. Tanto o cupê quanto o conversível continuam equipados com um motor V8 aspirado que produz 460 cv de potência e 53 kgfm de torque.

A principal mudança no design é a nova grade hexagonal dianteira no formato batizado pela Maserati de "nariz de tubarão" (sharknose). O GranTurismo e o GranCabrio também tiveram as saídas de ar rebaixadas e o para-choque traseiro redesenhado.

Outro destaque do facelif é o interior, que ganhou um novo sistema multimídia com tela sensível ao toque de 8,7 polegadas e conectividade através do Android Auto e Apple CarPlay. O painel também foi redesenhado e acompanha novos bancos de couro.





