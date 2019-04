Ducati oferece curso de pilotagem “premium” em Campo Grande

Ducati Campo Grande, do grupo Autobel, apresentou a primeira edição do Curso de Pilotagem Premium - William Silva

A Ducati Campo Grande, do grupo Autobel, apresentou a primeira edição do Curso de Pilotagem Premium, ministrado pela Motors Company, autoridade em pilotagem no País e realiza os cursos oficiais da marca italiana no Brasil.

O curso foi realizado no sábado (27) no Autódromo Internacional de Campo Grande e teve como monitor o piloto Leandro Mello, campeão de várias categorias de motovelocidade.

A equipe do Jornal “A Crítica” foi convidada a participar do curso e mostra a você como é pilotar estas supermáquinas.

A teoria

Em uma sala preparada na concessionaria da Ducati para receber os alunos, Leandro Mello e a equipe de instrutores apresentaram os pontos do curso de pilotagem Premium.

Os exercícios que seriam executados, as orientações de segurança, o histórico da Motors Company, tudo foi explicado de forma objetiva e com leveza. A ideia foi conscientizar os alunos, acima de qualquer outro aspecto sobre as técnicas e modos de se pilotar um moto de alta cilindrada.

Os Exercícios

Já no autódromo, acompanhamos cada instrução dos professores e fomos divididos em equipes, de acordo com o grau de experiência.

Testamos a Multistrada 950, moto de R$ 60 mil montada em Manaus e que a Ducati indica “como urbana e de uso diário e estradas asfaltadas”. Também pudemos dar uma volta na versão 1200cc.

A Multistrada é igual à toda linha e até se confunde com os outros modelos da família à primeira olhada. O motor Testastretta V2 de 937 cm³ é, logicamente, menos potente, mas seus 113 cv são suficientes para uma pilotagem divertida e segura. O torque é de 9,8 kgfm, com 80% já disponível às 3.500 rpm.

A Big Trail se mostrou uma escolha mais do que acertada para as atividades do dia, mesmo não sendo uma moto que estávamos acostumados a pilotar, mas a experiência em cima da gigante valeu mais que a pena.

Os primeiros exercícios, que eram compostos por sequências de ‘slalom’ pelo traçado, tinham como foco a postura em cima da moto. Quadril, posicionamento de pernas e pés, movimentação do corpo e pontos de apoio. O foco naquele momento era, mais do que passar pelos exercícios rapidamente, executar de forma correta os movimentos em cima da moto.

As entradas na pista eram realizadas por grupo e, a cada intervalo, os instrutores abordavam os alunos para passar feedbacks que, ainda que feitos em conjunto, eram compostos por recados individuais a cada aluno – afinal, cada um pecava em aspectos distintos da pilotagem.

Parte do feedback, aliás, era feito na pista: os instrutores seguiam de perto cada aluno e, através de sinais previamente combinados, mostravam o que deveríamos corrigir em nossa pilotagem.

Outra possibilidade era a conversa ainda na pista – sempre levando em consideração a segurança de todos, evidentemente.

Chegando à metade do dia, pista fechada e todos voltam aos boxes para almoçar. Na segunda parte das atividades, além de repetir os exercícios feitos pela manhã, faríamos exercícios especialmente dedicados a uma parte fundamental da pilotagem.

Usando os freios

Os exercícios de frenagem consistiam em focar primeiro no acionamento correto do sistema. Depois, a equipe nos obrigava a utilizar os freios com mais intensidade, para entender a potência dos freios e a confiar no sistema ABS, que impede o travamento das rodas.

Ao explicar os primeiros exercícios, Mello destacou a importância da utilização do freio traseiro, especialmente em caso de necessidade de redução da velocidade em uma curva. Tal explicação se mostrou útil na prática, quando este repórter entrou forte demais em uma curva e precisou corrigir a trajetória.

O instinto nos leva a buscar o freio dianteiro, o que eleva substancialmente a possibilidade de queda, já que grande parte das motocicletas não conta com freios ABS em curvas.

Garupa: adrenalina a 240km/h

Ainda faltava uma parte bastante esperada por quem faz o curso: a volta na garupa de Leandro Mello. Todas as referências adquiridas pela pista durante o dia parecem infantis perto do que ele fez nos levando como garupa para a volta rápida.

Acelerações fortes, freadas quase dentro das curvas, o piloto fazia um balé na pista com suas mudanças de direção, o corpo quase intacto em cima da moto e coração a mil parece que o mundo está devagar naquela velocidade. Ao final da volta percebemos que nos agarramos com tanta força ao manete, ao ponto de furar a ponta das luvas, mas tudo ganha um novo limite após o passeio “com emoção”, embora em nenhum momento a volta tenha chegado perto de acabar em acidente – a Panigale 1299 com a qual o piloto leva os alunos parece andar sobre trilhos.

Após um dia de muitos quilômetros rodados e aprendizado intenso, concluímos o curso e recebemos o certificado. Mas mais importante do que um pedaço de papel, o conhecimento adquirido mudou a nossa pilotagem, não importando quanto tempo de experiência o piloto possuía.

Serviço

Audi Center Campo Grande

Concessionária Audi e Ducati em Campo Grande

Endereço: Av. Afonso Pena, 5720 - Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, 79040-010

Telefone: (67) 3041-8800