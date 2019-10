Ducati Monster 797 com preço especial

Lançada há um ano, a nova Ducati Monster 797 incorpora todo o fascínio da Monster - Foto: Divulgação

Lançada há um ano, a nova Ducati Monster 797 incorpora todo o fascínio da Monster e representa a porta de entrada para o mundo da Ducati. É um modelo que remete à icônica moto dos anos 90, e ao mesmo tempo oferece modernidade de ponta desde o quadro Trellis até o motor L-twin refrigerado a ar e o farol redondo.

A Monster 797, a mais acessível dos modelos Ducati naked, foi projetada para expressar a essência única da Monster até o último detalhe. Com seu tanque compacto, mas ainda assim robusto, farol icônico e traseira cônica, a Monster 797 tem visual limpo e vigoroso. O motor Desmodue L-twin refrigerado a ar fica acomodado no quadro Trellis, mostrando os componentes mecânicos no inimitável estilo da Monster.

Com uma enérgica potência máxima de 75 cv a 8.250 rpm e ótimo rendimento na faixa de rotação, a Monster 797 coloca o desempenho e a diversão ao alcance de todos, garantindo uma experiência de pilotagem empolgante a cada dia, em qualquer estrada. Em conformidade com a EURO 4, a Monster 797 L-twin é perfeita para aqueles que estiverem comprando sua primeira Ducati ou simplesmente sua primeira motocicleta, ainda oferecendo pilotagem repleta de diversão para até mesmo o mais experiente dos motociclistas. Além disso, a segurança ativa está sempre pronta para entrar em cena, graças ao ABS Bosch de fábrica. O ABS da Monster 797 funciona juntamente com um sistema de freio dianteiro de alta categoria, com dois discos Brembo de 320 mm presos por duas pinças radiais Brembo M4.32.

Seja nas ruas ou na cidade ou nas estradas, a Monster 797 é a moto perfeita para pilotagem tranquila e sem preocupações. Desde o primeiro quilômetro, o assento baixo e o guidão largo inspiram confiança. O peso contido e a ágil geometria do chassi dão ao piloto uma "sensação" de destaque, perfeito controle e manuseio excepcional, seja qual for seu nível de experiência.