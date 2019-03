Ducati inaugura nova concessionária em Campo Grande

A nova concessionária Ducati Campo Grande, está localizada na rua Av. Afonso Pena, 5720, no bairro Chácara Cachoeira, região nobre para o setor automotivo e local privilegiado da capital sul- mato-grossense - Foto: Divulgação

A 10ª concessionária Ducati no Brasil abre suas portas em Campo Grande, a partir desta quinta-feira (21).

A nova concessionária Ducati Campo Grande, está localizada na rua Av. Afonso Pena, 5720, no bairro Chácara Cachoeira, região nobre para o setor automotivo e local privilegiado da capital sul- mato-grossense.

À frente da nova Ducati Campo Grande está o Grupo Autobel, que comercializa a marca Volkswagen há 21 anos, e desde janeiro de 2018 assumiu a Audi Center Campo Grande.

Segundo Cristiano Gionco, diretor da Autobel, com a chegada da Ducati o Grupo passa a oferecer um portfólio de produtos ainda mais sofisticado, como os modelos da linha Multistrada: Multistrada 950, Multistrada 1260 e Multistrada Enduro, ideais para viagens e prática off road. Os modelos da família Panigale, como 959 e 1299, são para os apaixonados por performance e velocidade. A Ducati Campo Grande ainda terá à disposição modelos da família Monster, Diavel e XDiavel, Scrambler e Supersport.

"O sonho de quem atua com distribuição no setor automotivo é representar marcas conceituadas e superar as expectativas dos clientes. Estamos adorando representar a marca Ducati porque reúne tecnologia, qualidade e história, e tudo isso junto traduz o sonho dos consumidores. Nosso foco é atuar de forma ativa em vendas e pós-vendas, investir na estrutura da concessionária com ferramental excelente e alta qualificação da equipe. E tudo isso já começamos a fazer", destaca Cristiano Gionco, diretor do grupo Autobel.

Segundo Gionco, a frase que mais tem ouvido dos clientes é a de que agora o sonho de ter uma Ducati é possível. " Escuto isso após explicar plano de financiamento RED Pass oferecido pela Ducati, onde o cliente tem 50% do valor da motocicleta congelado para pagar após 2 anos.", comenta.

Modelo Panigale Ducati Senna em exposição

No dia 21 de março de 2019, o piloto brasileiro Ayrton Senna completaria 59 anos. Numa carreira brilhante, Senna tornou-se um ícone nacional e internacional como maior campeão nas pistas em toda a história da Fórmula 1.

Para homenagear o legado de 20 anos de Ayrton Senna, no ano de 2013 a Ducati Motor Holding em parceria com a Ducati do Brasil lançaram uma edição especial do modelo 1199 Panigale S Senna. A moto foi uma releitura exclusiva da Ducati 916 Senna, desenvolvida com o toque pessoal do piloto brasileiro e que se tornou uma das motocicletas mais famosas da marca. O modelo foi comercializado em edição limitada, com 161 unidades numeradas representando o número de corridas disputadas pelo piloto na Fórmula 1.

A Ducati Campo Grande, proprietária da 1199 Panigale Senna, número 159, irá expor por tempo indeterminado o modelo no showroom da nova loja.

O Grande Prêmio de F1 número 159 foi realizado no Brasil no dia 27 de março de 1984. Senna pilotou até a 55a volta e após rodar na pista foi obrigado a interromper a corrida.

Expectativa gera vendas antes da inauguração

"O excelente trabalho que vem sendo feito pela equipe da nova Ducati Campo Grande pode ser exemplificado pela pré-venda efetuada pela concessionária antes mesmo da sua inauguração. Foram cinco motocicletas comercializadas em poucos dias", destaca Diego Borghi, Presidente da Ducati do Brasil.

Diego Borghi, Presidente da Ducati do Brasil

"Logo nos primeiros dias de pré-abertura da loja tivemos um termômetro de que em Campo Grande realmente temos consumidores encantados com os nossos produtos. Esta é a primeira loja da Ducati no país, em sinergia com a Audi, tonificando ainda mais a força do nosso grupo", comenta.

Segundo Borghi, a expectativa com a nova Ducati Campo Grande é suprir as mais variadas necessidades dos clientes, através de produtos, serviços e uma plataforma de experiência exclusiva Ducati. "Assim como nós, o campo-grandense é apaixonado por duas e quatro rodas, por isso, o mercado da região é muito promissor e deverá superar as expectativas", prevê Borghi.

Concessionária estreia novo formato

A Ducati Campo Grande ocupará um espaço de 100 metros quadrados, com oficina e pátio exclusivos para as motocicletas da marca. Já a área de showroom deve inaugurar um movo modelo de exposição. Além de espaço exclusivo para a linha Ducati, as motocicletas estarão distribuídas pelo showroom dos carros Audi, exemplificando a sinergia entre os modelos de quatro e duas rodas.

"Esta inauguração representa um benefício direto aos nossos consumidores, pois eles terão a chance de ver em um mesmo local produtos Audi e Ducati, que trazem em seu DNA muita tecnologia, sofisticação e esportividade", afirma Johannes Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil.

A Ducati Campo Grande é a primeira a inaugurar o novo formato no Brasil.