Ducati inaugura concessionária em Campo Grande

A Ducati, marca premium de motocicletas, inaugura na quinta-feira (21) sua unidade Campo Grande de vendas.

Além do showroom com as motocicletas comercializadas no País, a loja contará com boutique para comercializar toda linha de vestuário da Ducati e oficina especializada para dar assistência técnica.

A Ducati também comemora o desempenho alcançado no mercado de reposição no Brasil com seu centro de distribuição e estoque de peças, instalado em 2017.

Instalada na cidade de Cajamar, região metropolitana da capital paulista, a unidade tem capacidade para estocar mais de 30 mil peças e abastece os clientes da marca em todo o País.

O showroom da Ducati em Campo Grande fica na Avenida Afonso, 5720.

DRE - O Ducati Riding Experience (DRE) inaugura sua primeira edição no próximo dia 23 de março, sábado, no Haras Tuiuti, em São Paulo. As últimas vagas estão disponíveis para inscrição podem ser feitas pelo site dreducati.com.br.

Com duração de um dia, o curso intercala aulas teóricas e práticas onde são abordados tópicos como: equilíbrio da moto, direcionamento do olhar, postura de pilotagem, frenagem, uso do freio abs e slalom em diferentes velocidades.

O foco está na pilotagem com condução segura, seja no dia a dia ou na estrada. Nesta modalidade os participantes terão à disposição os modelos Ducati das famílias Monster, Multistrada e Supersport.

A participação é aberta à todos os motociclistas, ducatistas ou não, com habilitação categoria A. Associados do Ducati Owners Club (DOC) de qualquer localidade no Brasil tem 20% de desconto.