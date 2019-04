Ducati bate recorde e amplia participação no Brasil

A décima concessionária da marca italiana no País foi inaugurada no dia 21 de março na Capital - Foto: Divulgação

O ano de 2019 começou acelerado para a Ducati do Brasil. A marca italiana de motocicletas registrou o melhor trimestre desde o início da sua operação no país em 2012. Foram 297 unidades emplacadas impulsionando um crescimento de 26% da marca nos primeiros três meses do ano no comparativo com igual período de 2018.

"Este resultado inédito é reflexo do trabalho consistente realizado pela Ducati do Brasil nos últimos dois anos e meio. Sem dúvida a unidade brasileira está em seu melhor momento", explica Diego Borghi, Presidente da Ducati do Brasil.

Segundo o executivo, à frente da companhia desde novembro de 2016, após finalizar um processo de reestruturação bastante profundo, a empresa conseguiu redefinir uma linha clara e bem orientada de atuação.

"Além da consistência nas ações, temos sido persistentes ao demonstrar que é possível conquistar mercado, melhorar a rentabilidade e aumentar a capilaridade no território brasileiro. Este direcionamento nos permitiu dar um salto de 26% de crescimento em 2019 enquanto o mercado de duas rodas acima de 500 cm3 de cc evoluiu apenas 4,3% nos primeiros três meses do ano, comparado a igual período do ano anterior", detalha Borghi.

"A sinergia com a rede de concessionários e uma equipe altamente comprometida e eficaz tem sido fundamentais para a conquista deste resultado que já se destaca como o melhor trimestre da história da companhia no Brasil. A matriz nos deu um voto de confiança e não vamos decepcionar", destaca Borghi, primeiro executivo em nível mundial da companhia a liderar uma unidade com gestão 100% nacional.

Ampliação acelerada em 2019

A Ducati inaugurou a primeira concessionária integrada no modelo Audi-Ducati no Brasil. A décima concessionária da marca italiana no País foi inaugurada no dia 21 de março na cidade de Campo Grande (MS).

O novo formato inclui um espaço exclusivo de 100 metros quadrados para motocicletas com oficina e pátio. Já a área de showroom apresenta um novo modelo de exposição - as motocicletas estarão distribuídas pela concessionária ao lado dos carros da Audi, exemplificando a sinergia entre os modelos de quatro e duas rodas.

Serviços ao cliente já atinge 90% de satisfação

Totalizando mais de 30 mil peças, o Estoque Local de Peças de Reposição da Ducati, localizado na região metropolitana de São Paulo, atende clientes da marca em todo o Brasil. Em funcionamento há dois anos, o serviço de atendimento aos clientes alcançou 90% de nível de satisfação. Os pedidos de peças são entregues, na média, em até dois dias.

Para atender localmente os clientes nas praças nas quais a Ducati ainda não possui concessionário foram abertos pontos de serviços. São oficinas credenciadas atuando nas praças de Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Caxias do Sul (RS), Cascavel (PR) e em breve em Salvador (BA).