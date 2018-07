Divulgada pesquisa dos valores do litro dos combustíveis em Campo Grande

A pesquisa foi realizada de 9 a 12 de julho - Foto:PROCON MS

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), apresenta a terceira pesquisa realizada, no período de 9 a 12 de julho, sobre o valor do litro dos combustíveis em Campo Grande. Preços, variações e estabelecimentos podem ser consultados nos arquivos abaixo.

O Procon Estadual atende ao público na rua 13 de Junho, 930, no Centro, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800. O órgão possui ainda o número 151, por meio do qual os consumidores podem esclarecer dúvidas que envolvam relações de consumo e fazer denúncias de produtos impróprios e vencidos, entre outras irregularidades.

Confira abaixo as pesquisas realizadas pelo Procon com preços, variações e estabelecimentos: