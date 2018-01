Novo Audi SQ5 já está à venda no Brasil por R$ 397.990

Vendas no Brasil começaram neste mês de janeiro - Divulgação

A Audi acaba de lançar no Brasil o novo SQ5, versão mais esportiva do Q5, que está à venda no país a partir deste mês cobrando R$ 397.990. O SQ5 tem motor de 2.995 cm3 de volume interno V6 TFSI com potência máxima de 354 cv. O propulsor turbo, fabricado em liga de alumínio, entrega 500 Nm de torque entre 1.370 rpm e 4.500 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 5,4 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h, controlada eletronicamente.

Novo processo de combustão: maior eficiência

Um novo processo de combustão desenvolvido pela Audi deixa o 3.0 TFSI ainda mais eficiente. O sistema é baseado no chamado Ciclo B (evolução do ciclo Miller), já utilizado nos motores 2.0 TFSI, e possível somente graças às características de funcionamento do Audi Valvelift System para otimizar a combustão, em conjunto com os novos injetores de combustível de alta pressão agora localizados no centro da câmera de combustão.

Turbo compressor: fluxo de gases de escape separados

O turbo compressor, que substitui o compressor mecânico do motor anterior, opera de acordo com o princípio twin-scroll (dutos de alimentação de gases de escape duplos). Os coletores de escape das duas bancadas de cilindros estão ligados diretamente na carcaça do turbo compressor. Essa tecnologia melhora as características do fluxo de ar, encurtando o percurso e diminuindo oscilações, para uma resposta mais rápida e eficiente do turbo compressor além do aquecimento mais rápido do catalisador. O turbo compressor fica localizado no centro do V 90o do motor como já conhecido da versão com compressor mecânico. Essa disposição permite um design compacto e perdas de fluxo mínimas. Como consequência, o 3.0 TFSI responde de forma extremamente espontânea e direta.

Outro módulo de eficiência: gerenciamento térmico inovador

O bloco do motor e os cabeçotes possuem circuitos de arrefecimento separados. Quando há uma partida a frio, a bomba de água ativa controla o fluxo de fluido no interior do motor para que se atinja a temperatura ideal de trabalho o mais rapidamente possível. Estando o sistema integrado ao cabeçote do motor, facilita ainda mais chegar a sua temperatura de funcionamento rapidamente. Quando o propulsor a atinge, o sistema mantém a temperatura gerenciando o fluxo do fluído de arrefecimento no sistema. O resultado é menor consumo de combustível devido a uma temperatura de trabalho sempre próxima ao ideal e adequada às diferentes solicitações do cabeçote e bloco, particularmente durante uma condução mais esportiva.

Dinâmica de direção

Uma transmissão Tiptronic de oito velocidades mais dinâmica e com o modo Sport, possui trocas mais suaves transmitindo mais potência ao novo SQ5.Quando o Audi drive select está em Auto, Efficiency ou Comfort, a transmissão automaticamente alterna para o modo roda livre no momento em que o motorista tira o pé do acelerador suavemente em velocidades entre 55 km/h a 160 km/h para aumentar a eficiência.

A tração permanente quattro contribui para uma dirigibilidade esportiva. Durante a condução normal, ela distribui a potência do motor com uma ligeira predominância para o eixo traseiro. Quando necessário, a potência é enviada para o eixo que exige maior tração. O controle seletivo de torque é ativado em todo tipo de superfície. Em curvas, o software freia levemente as rodas internas, mantendo o comportamento do carro neutro por mais tempo e permitindo uma dirigibilidade estável, precisa e ágil.

A suspensão de cinco braços na dianteira e na traseira é a base para a dirigibilidade esportiva do novo SQ5. A geometria mais sofisticada oferece mais conforto e maior estabilidade em velocidades elevadas. O controle de amortecedores possui uma ampla expansão entre o conforto e a dinâmica. Os amortecedores com CDC (Continuos Damping Control - controle de amortecimento contínuo) adaptativos são integrados ao sistema Audi drive Select, juntamente com o motor, direção e o câmbio Tiptronic. Isso permite que o motorista controle as características do motor e a suspensão em diversos modos.

Sistemas de assistência ao motorista

O novo SQ5 também recebe os sistemas de assistência ao motorista do altamente tecnológico portfólio do Q5. O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) que inclui o traffic jam assist pode assumir a direção do veículo em congestionamentos. Já o active lane assist ajuda a manter o carro na faixa, enquanto o park assist facilita o processo de estacionamento. Entre os opcionais, o SQ5 traz o assistente de tráfego reverso, exit warning e side assist com câmera 360o.

Carroceria e design externo

O novo SQ5 tem 4.671 mm de comprimento, 1.893 mm de largura e 1.635 mm de altura. A distância entre-eixos é de 2.824 mm. O SUV tem peso em ordem de marcha de 1.945 kg, graças a uma mistura inteligente de materiais como alumínio e aços de alta resistência à tensão.

Mesmo quando parado, uma série de detalhes destacam as características dinâmicas do novo SQ5. Os para-choques esportivos na dianteira e na traseira são complementados por entradas de ar com contornos fortes específicas da linha S, além do difusor com grade tipo colmeia. Outra característica da linha esportiva é a grade dianteira com lâminas duplas de alumínio e elementos contrastantes do acabamento no tom cinza fosco. Como toques adicionais, o logotipo S é usado em vários locais para identificar a versão.

Tecnologia de LEDs é oferecido de série em todas as funções de iluminação, como faróis, lanternas e pacote de luzes customizáveis interno. As luzes de seta dinâmicas garantem um alto fator de reconhecimento. Nas laterais do veículo, os espelhos retrovisores com capa de alumínio e os frisos na cor da carroceria destacam a aparência esportiva. O para-choque traseiro traz um difusor de alumínio.

Interior

O interior com tons escuros dá boas-vindas ao motorista e aos passageiros com soleiras iluminadas que trazem os logos exclusivos da linha S. Costuras contrastantes no couro do volante e assentos esportivos revestidos de Alcantara e couro criam um ambiente dinâmico e elegante.

O acabamento interno tem detalhes de alumínio escovado e o carro pode receber revestimento nas cores cinza ou preta. As borboletas para trocas de marchas também recebem acabamento de alumínio. Já os pedais e o apoio de pé são de aço inoxidável.

O banco traseiro tripartido tem ajuste do ângulo de encosto. A capacidade do porta-malas é de 550 litros, volume que pode chegar a 1.550 litros com o assento rebatido.

Equipamentos

No Brasil, o SQ5 é oferecido com uma extensa lista de equipamentos, incluindo rodas de liga leve de 20 polegadas, sistema Audi drive select, ar-condicionado automático de três zonas, bancos revestidos de Alcantara, Audi virtual cockpit, ACC com traffic jam assist, sensor de luz e chuva, teto solar panorâmico Open Sky, head up display, Auto hold, Parking assist, câmera de ré, keyless entry, Audi lane assist e ajuste de direção elétrico.

Na parte de entretenimento, o carro conta com sistema de som 3D da Bang&Olufsen, Audi smartphone interface, rádio MMI plus com navegação, Audi connect e Bluetooth.

Topo de linha

Vale lembrar que o SQ5 é o topo de linha da família Q5 - ao contrário do Q3 que conta com uma variante RS Q3. O SQ5 começou a ser vendido no mercado brasileiro em 2014 como o primeiro esportivo da linha Q. E para comparar, o Q5 parte de R$ 249.990 e chega a R$ 297.990 - ou R$ 370.990 se for blindado de fábrica. Já o SQ5 está saindo por R$ 397.990.