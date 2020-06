Com examinador contaminado, exames práticos são suspensos nos próximos sete dias em Campo Grande

As aulas foram suspensas - (Foto: Divulgação)

Os exames práticos de direção veicular estão suspensos pelos próximos sete dias na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A decisão foi tomada após um servidor lotado na banca examinadora do órgão testar positivo para a Covid-19.

O Detran seguiu as recomendações protocolares da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e afastou o servidor, que deverá ficar em quarentena por 14 dias para o devido tratamento e acompanhamento.

Da mesma forma, cerca de 14 servidores que tiveram contato direto com o funcionário infectado, ficarão em isolamento domiciliar nos próximos sete dias e também deverão seguir as recomendações da SES.

A sede do Detran está passando pelo processo de sanitização periodicamente, o que deverá ser intensificado. Os Centros de Formação de Condutores já foram informados e deverão remarcar os exames suspensos, para que nenhum cliente seja comprometido.

Prazos prorrogados

É importante ressaltar que por conta da pandemia, a deliberação 185 do Contran, publicada em 19 de março, garante que candidato que está com o processo em aberto, poderá concluí-lo em 18 meses e não em 12, como previa a legislação de trânsito.