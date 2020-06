Detran-MS retoma aplicação de exames práticos e teóricos no interior do Estado, hoje

A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, explica que como medida de prevenção nos exames teóricos a capacidade foi reduzida para 30% dos alunos com recomendação do o uso de máscara. - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira (01.06), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Trânsito de Mato Grosso do Sul) volta a realizar os exames práticos e teóricos para tirar a CNH (Carteira Nacional de Trânsito). No início do mês de maio, o órgão já havia retomado os exames na Capital e em Dourados e agora passam a ser realizados em mais de 30 municípios do Estado.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, explica que adotando as medidas de prevenção ao Novo Coronavírus, os exames retornaram nas cidades onde as agências foram autorizadas pelas Prefeituras. “Ao longo dos meses todas as cidades retornam de forma gradual, nos demais municípios do estado”, conclui.

A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, explica que como medida de prevenção nos exames teóricos a capacidade foi reduzida para 30% dos alunos com recomendação do o uso de máscara. Além disso, o órgão disponibilizou álcool 70 para todos os candidatos. “Nas aulas teóricas haverá um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras e para os exames práticos, o instrutor irá higienizar os veículos a cada aluno que usá-lo”, comenta.

Loretta ressalta que aqueles que não realizaram os exames devido à interrupção dos atendimentos, devem procurar CFC’s (Centro de Formação de Condutores) para reagendá-los. “Além disso a recomendação é para não agendar aulas e nem realizar exame o candidato que apresentar sintomas como tosse, febre, coriza, dificuldade para respirar, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta”, conclui.

Clique aqui e saiba quais as cidades retomam com as exames teóricos e práticos.