Detran-MS inicia série de visitas técnicas a empresas de emplacamento e vistoria

Diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior, - (Foto: SECOM GOV MS)

Teve início na última sexta-feira (3.7) uma série de visitas técnicas que serão realizadas em todas as empresas credenciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) para os serviços de emplacamentos e vistorias.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior, acompanhado de assessores técnicos, esteve, sem aviso prévio, em duas empresas terceirizadas, credenciadas e aptas a realizar o emplacamento.

Rudel explicou que todas as estampadoras e vistoriadoras serão visitadas. “A ideia é visitar todas as empresas e verificar de perto como está sendo conduzido o trabalho das credenciadas, para garantir que o cliente do Detran-MS seja atendido sempre da melhor maneira possível e saia dali satisfeito e o mais importante, com a sua demanda resolvida”.

Ainda de acordo com o diretor-presidente do Departamento, todos os serviços prestados pelo Detran e todos os sistemas e processos eletrônicos utilizados estão passando por revisões constantes para que cidadão tenha uma serviço cada vez mais rápido, moderno, com qualidade e eficiência.

Para consultar as empresas credenciadas para emplacamento clique aqui , e para ver a relação das empresas credenciadas para vistoria clique aqui.