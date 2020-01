Mais de 400 veículos vão para o primeiro leilão do Detran-MS de 2020

Começou na última quinta-feira (16) e continua até às 15h do dia 30 de janeiro os lances do primeiro leilão de veículos para circulação do ano realizado pelo Detran-MS - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasil

Começou na última quinta-feira (16) e continua até às 15h do dia 30 de janeiro os lances do primeiro leilão de veículos para circulação do ano realizado pelo Detran-MS. No total, são 403 lotes de veículos, sendo 310 motocicletas e 93 automóveis.

O certame será online, realizado pelo site. Conforme a publicação, serão leiloados veículos para circulação, ou seja, considerados conservados, recolhidos no pátio do leiloeiro credenciado junto ao Departamento.

Para o coordenador da Comissão de Leilão do Detran-MS, Diego Fernando Arruda Soares, a expectativa para 2020 é liquidar totalmente o passivo de veículos com mais de 90 dias de pátio em todo o Estado. “Estão previstos cerca de 18 leilões este ano”, comenta.

Diego explica que no ano passado, foram adiados três leilões no mês de dezembro, devido a necessidade de uma regulação específica para a destinação final de sucatas inservíveis, a qual foi publicada a portaria 66/2019/Detran-MS em 14/01/2020. “Agora, com essa regulamentação e reativando os leilões suspensos, mais 8.423 veículos serão leiloados já no mês de fevereiro”, concluiu.

O período de visitação está previsto para ocorrer entre os dias 20 e 24 de janeiro, no pátio do leiloeiro Pierre Adri, localizado na Av. Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

De acordo com as regras do leilão, não podem participar do certame, servidores do Detran-MS e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas.