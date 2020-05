Detran-MS alerta sobre prazo para licenciar veículos com placa final 1 e 2

A prorrogação da data para pagamento do licenciamento foi uma das medidas adotadas pelo órgão desde o início da pandemia. - (Foto: Arquivo)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta que encerra nesta sexta-feira (29) o prazo para os proprietários de veículos com placas final 1 e 2 pagarem o licenciamento anual. Por conta da pandemia do novo coronavírus, em abril deste ano, o prazo foi prorrogado para o mês de maio, como uma das medidas tomada pelo órgão, através da Portaria de número 71.

Conforme o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião Júnior, para evitar o deslocamento, as guias estão sendo entregues nas residências dos clientes. “Além disso, também é possível emitir o boleto através do site, com a possibilidade de efetuar o pagamento através de aplicativos bancários”, comenta.

Desde a última sexta-feira (22), os condutores sul-mato-grossenses já estão imprimindo o documento do seu veículo em papel comum (A4), com a mesma validade oficial do papel moeda.

Arioldo explica que para imprimir o documento em casa ou em qualquer outro local, é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). “Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito”, finaliza.

Confira o calendário com os próximos prazos abaixo:

Placas com finais 3 e 4 Maio Placas com finais 5 e 6 Julho Placas com finais 7 e 8 Agosto Placas com final 9 Setembro Placas com final 10 Outubro

Detran Digital

Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.

Confira o calendário de licenciamento anual (clique aqui).

