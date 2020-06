Detran-MS adquire bafômetro que detecta embriaguez à distância

Os novos aparelhos serão utilizados nas operações de fiscalização de rotina dos agentes de trânsito e nas operações de Lei Seca - (Fotos: Arquivo Detran)

Caminhando para um futuro moderno e cada vez mais digital, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) adquiriu três etilômetros novos da marca alcolizer para serem usados na fiscalização de trânsito. Conhecido como ‘bafômetro passivo’, os aparelhos detectam a presença de álcool sem a necessidade de o motorista soprar no aparelho, ou seja, a constatação pode ser feita à distância.

O chefe da fiscalização do Detran-MS, Otilio Ruben Ajala Junior, comenta a importância da nova aquisição durante a pandemia do covid19. “O aparelho realiza o teste apenas por proximidade e a partir de agora, o condutor não precisa mais descer do carro e nem encostar no bafômetro para a realização do teste. Isso dará mais segurança e agilidade nas operações”, finaliza.

Com duas funcionalidades (ativa e passiva) o aparelho necessita de cargas elétricas, assim como um celular. O modo passivo ocorre quando o álcool é identificado pelo odor e caso a presença de álcool seja detectada, o condutor é convidado a soprar o bocal do mesmo aparelho. O processo ativo identificará a quantidade de álcool no sangue.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, frisa que a tendência é que do Departamento caminhe cada vez mais para a modernização e o avanço digital. “Assim como os nossos clientes, os servidores também irão usufruir das transformações”, encerra.

Os novos aparelhos serão utilizados nas operações de fiscalização de rotina dos agentes de trânsito e nas operações de Lei Seca em apoio ao novo toque de recolher, realizadas em conjunto com os policiais do BPMtran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito).

A equipe retomou as operações em maio deste ano e até o momento 728 pessoas foram presas por embriaguez no Estado, sendo 149, somente em Campo Grande.

