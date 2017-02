Detran divulga funcionamento das agências durante o Carnaval

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá atendimento ao público na próxima segunda (27) e terça-feira (28), devido ao ponto facultativo de Carnaval, que foi instituído pelo Decreto “E” nº 15 assinado pelo governador Reinaldo Azambuja.No dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, algumas agências do órgão funcionarão em horário diferenciado, conforme a tabela abaixo. O atendimento ao público volta ao normal na quinta-feira (02).

AGÊNCIA HORÁRIO Suzana Lopes Sgobbi – Shopping Campo Grande 13h às 22h Geraldo Garcia – Pátio Central 13h às 18h Fáceis – Aero Rancho, Coronel Antonino e Guaicurus 13h às 16h Fácil – Shopping Bosque dos Ipês 13h às 22h Sindicato dos Despachantes 13h às 18h Sindicato dos CFCs Não terá atendimento Sede – MS 080, km 10, saída para Rochedo Não terá atendimento Interior Não terá atendimento

A lista completa com os dias de feriados e pontos facultativos de 2017 consta no Decreto “E” nº 15, que foi publicado nesta quinta-feira (23) na edição nº 9.357 do Diário Oficial do Estado (DOE).

