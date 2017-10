Em apenas um dia, empresários do setor de locação de imóveis e interessados terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre contabilidade empresarial. A UNIABLA trará o instrutor Paulo Henrique, diretor executivo do grupo AUDIT e especialista em controladoria e finanças.

Segundo o diretor regional da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) no estado do Mato Grosso do Sul, Marco Antonio Lemos, "empresários, executivos e gestores querem ter um aprofundamento na questão de tributos, até para entender melhor o quanto de fato vai para o FISCO em sua atividade", avalia. "A UNIABLA acertadamente decidiu criar e oferecer esse novo curso prático e nós viabilizamos a realização agora também no nosso estado".

Ao todo, serão ministrados três módulos: contábil; societário e legal; e fiscal e tributário. "Praticamos em tempo real os aspectos mais importantes que precisam ser observados em relação à contabilidade de uma empresa", acrescenta Carlos Faustino, conselheiro gestor e responsável pela área de capacitação da ABLA. "Acreditamos que esta qualificação é essencial, pois há carência por informações de fácil entendimento sobre o assunto".

Esta é a primeira vez em Campo Grande, que a UNIABLA – Universidade Corporativa do Setor de Locação de Automóveis – realiza o curso "Contabilidade para não contadores", que acontece nesta terça-feira, 17 de outubro, das 8h30 às 17h, na Concessionária Discautol – Av. Mato Grosso, 5046 – Bairro Carandá Bosque.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no www.abla.com.br: para empresas associadas da ABLA, mediante a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis; e para não associados, com a doação de uma cesta básica. As vagas são limitadas.

Veja Também

Comentários