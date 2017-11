Cronos faz sua primeira aparição por inteiro

Motor, na versão de entrada, é um 1.3 de 109 cv e 14,2 kgfm de torque - Divulgação

Esqueça a ideia de carros com um visual clássico. Já parou pra perceber que as novidades contam com uma aparência de pós modernidade? Pois é. A tendência de um design futurista no setor automotivo e que explicitem acompanhamento com a era digital é latente. E a Fiat é uma das montadoras que acompanha essa tendência.



Com três lançamentos nos últimos dois anos, nada de modelos vintage na montagem. Traços tridimensionais, ou musculosos, linhas, sombras e detalhes que agradam compõem o visual da nova gama de veículos da montadora.



Na última segunda (27) foi a vez do Cronos entrar no leque da montadora. Nada de fotos além das divulgadas. Mas pode ser percebido que o sedã é um veículo que não vai fazer você sentir saudades do Siena ou Linea.



Os mimos na carenagem do veículo devem agradar até os mais preciosistas. Isso porque a saída de ar conta com Black piano e é um personagem no grande espetáculo que é a dianteira do carro. O capô é alongado e os faróis são os mesmos que seguem a identidade visual dos novos veículos da Fiat: horizontais.



As maçanetas são cromadas e dão um ar de esportividade para o veículo. Mas se for para apostar, afirmamos que uma das partes que vai dificultar a escolha entre o sedã italiano e um dos seus principais concorrentes, o Virtus da Volkswagen, é a traseira. Isso porque o visual é bem parecido.

A Fiat inovou e colocou no Cronos um visual inédito. A tampa é dividida em duas partes e faz com que uma aparência agressiva entre em voga. Mas em uma olhada rápida, fica difícil diferenciar o carro italiano para o alemão.



Já o espaço interno não deixa nada a desejar. Os mais altos estão garantidos com um carro que os comportam com conforto.



O painel tem um ar de refinamento, mas nada muito sofisticado. Falando de um Fiat, é satisfatório.



Detalhes técnicos ainda não foram divulgados, mas já se sabe que em janeiro de 2018 terá um novo sedã da marca italiana nas ruas com um motor 1.8 e câmbio automático de seis marchas, além da opção do propulsor 1.3.