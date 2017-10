Cronos é o nome do novo sedã da Fiat

Saiba mais em: cronos.fiat.com.br - Divulgação

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) está agitando a internet para anunciar o nome do seu novo sedã com a Corrida Fiat, em que seis Mille com escada no teto protagonizam uma divertida competição. A escolha recaiu sobre Cronos, o mais jovem dos titãs, filho de Urano, o céu estrelado, com Gaia, a Terra. Ele é o deus do tempo, capaz de reger todos os destinos.

A revelação do nome foi precedida de ação de engajamento de fãs da marca nas redes sociais, através de conteúdos produzidos a partir da corrida promocional organizada pela Fiat. Às 14h de hoje, a empresa anunciou oficialmente o nome do novo sedã, por meio da divulgação do vídeo sobre a corrida, em que os seis Mille vão sendo substituídos a cada volta por um modelo recentemente lançado pela Fiat – Mobi, Toro e Argo. Cada carro, ao entrar na pista, traz na carroceria uma letra que forma o nome. Ao final, lê-se Cronos.

O objetivo da promoção é mostrar a evolução da gama de produtos da marca e do próprio mercado brasileiro. A Fiat é a maior protagonista dessa evolução, democratizando o acesso à tecnologia e à inovação, através de marcos como o primeiro carro a etanol produzido em série no mundo (o Fiat 147), do primeiro modelo popular 1.0 (Uno Mille). Além disto, a Fiat foi pioneira com o primeiro veiculo nacional equipado com airbag (Fiat Tipo) e a inauguração da era downsizing (Uno e Tempra Turbo), ratificando este ciclo de renovação com seus mais recentes lançamentos. A marca explora a racionalidade e a inteligência da mobilidade com o Mobi, as infinitas possibilidades da picape Toro e a modernidade conectada do Argo.

O Fiat Cronos faz parte deste processo de modernização. Além de sua importância estratégica no mercado, sua missão é simbolizar o novo tempo que começa para a Fiat e a FCA.

A empresa está próxima de finalizar o primeiro ciclo da ampla renovação de sua gama de produtos na América Latina. Nos últimos dois anos, a FCA lançou cinco importantes modelos na América Latina, como os Fiat Toro, Mobi e Argo, enquanto a Jeep introduziu no mercado o Renegade e o Compass. São representantes de uma nova geração de veículos, com padrões de qualidade elevados e conteúdos inovadores e que disputam a liderança de seus respectivos segmentos.

O Fiat Cronos vem para mostrar que a passagem do tempo para a Fiat se materializa numa jornada de renovação.

Assista abaixo à Corrida Fiat.